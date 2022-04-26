多國爆「兒童不明肝炎」已1死17換肝！疾管署急發醫界通函示警

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

歐美近期陸續出現原因不明的嚴重急性兒童肝炎，造成17人需肝臟移植，1人死亡，連鄰近的日本都通報首例，世界衛生組織(WHO)及各國對於致病原因仍調查中。由於近1個月病例仍持續增加，我疾病管制署也嚴加戒備，今日發出醫界通函，請醫師對兒童不明原因肝炎個案提高警覺，加強診斷通報。

疾管署副署長莊人祥表示，國際間發現有相關疫情，因此請國內醫師注意有無類似個案，先瞭解國內狀況，才能評估相關風險與影響，如果屬於新的病毒，國內小朋友將有極高風險，不過目前初步來看沒有太大規模感染，還要進一步觀察。

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依據WHO、歐洲疾病預防控制中心(ECDC)資料顯示，截至4月21日，累計169例確定病例，其中英國114例、西班牙13例、以色列12例及美國9例，另丹麥、義大利、荷蘭、愛爾蘭、法國、挪威、比利時及羅馬尼亞等國亦報告類似病例，且鄰近國家日本近期亦報告有1例疑似個案。

資料也指出，病例多小於10歲，具黃疸及腹瀉、嘔吐和腹痛等胃腸道症狀，大部分個案無發燒，部分個案症狀嚴重，其中17人須肝臟移植，1例死亡。個案在實驗室檢測上排除了A、B、C、D、E型肝炎病毒，而在部分病例檢測出新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)或腺病毒，惟致病機制調查中，尚無發現明顯流行病學關聯性，亦需充分調查其他感染症、化學性或毒性因素。

疾病管制署籲請各位醫師提高警覺，如診治病童出現急性肝炎症狀且實驗室檢驗排除A、B、C、D、E型別肝炎病毒感染時，請至傳染病通報系統加強通報「急性病毒性肝炎未定型」。