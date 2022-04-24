新冠確診自導自演？　周玉蔻曝心痛如絞：我哭了

▲資深媒體人周玉蔻（圖／東森新媒體ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻20日到醫院進行PCR檢測，21日凌晨接獲簡訊通知為陽性，隨即通報電台並請假10天，在家自主居家隔離，卻遭指「自導自演」，並被質疑此時確診時機過於湊巧。對此，周玉蔻回應，看到這樣的議論自己心痛如絞，「我哭了」，並附上醫院預約通知，強調自己將會提告。

周玉蔻在21日晚間臉書表示，她20日早上7點多自己做快篩是陰性，才進電台跟來賓李秉穎醫師暢聊。節目結束後，她上午10點40分在醫院做PCR檢測，不料21日凌晨竟收到PCR檢測陽性簡訊，當下立即報告報告電台、電視主管，請他們盡快安排相關同仁快篩。

不過，有其他媒體人認為，周玉蔻明明快篩陰性，也沒有接觸到確診者，為什麼要去做PCR？並稱時機點太巧，有「自導自演」的可能性，更批評其他名人都做了不良示範。

周玉蔻表示，隔離並不痛苦，但看到別人的講法自己實在十分悲傷，「我哭了！政治立場再不同，也不能這樣編造栽贓一派胡言吧」。

周玉蔻說，她不知道法律可以如何處理，但依照這種說法，新北市長侯友宜，和他轄下的新北聯醫也是她串通的同謀了嗎？「我在電台、電視節目説過，因為我21號要去做胃鏡檢查，醫院要求提出三天內PCR陰性報告，你們不要説不知道！」也透露自己將會提告。

▲周玉蔻醫院預約通知。（圖／翻攝周玉蔻臉書）