周玉蔻確診做100個扶地挺身！重訓3年男傻眼：我40個就不行了

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

資深媒體人周玉蔻21日自爆確診新冠肺炎，引起政壇熱議，事後她坦言身體狀況良好，還可以做100下伏地挺身。對此，網友也在網路驚嘆「100個扶地挺身是怎樣的概念？」大讚周玉蔻勝過重訓3年的他，進而僅起網友討論。

周玉蔻21日自爆確診，收到許多人的關心及祝福，她22日也發文表示，早上就做了15分鐘瑜珈、100下伏地挺身並工作10分鐘，「本人活蹦亂跳、精力充沛如昔」。此外，周玉蔻22日也自行快篩3次都是陰性。

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▲網友驚嘆周玉蔻的好體力。（示意圖／翻攝自pixabay）



對此，有網友在PTT以「100個扶地挺身是怎樣的概念?」為題發文表示，他重訓3年，頂多做40個扶地挺身就梅莉，「竟然不到資深媒體人的一半…有神人可以分享1次百下扶地挺身是什麼樣的概念嗎？做完會不會整個胸部硬邦邦？還是肩膀受傷？」

網友看完紛紛留言，「很多人偷懶做那種很快的不確實的」、「我當兵2分鐘76下」、「100下可以分著做阿，做3個小時」、「動作不正確的話幾百下都行」、「女生跪姿版的可以啦」、「100個伏地挺身很難？」「絕對可行，我二伯母快80歲類風濕，都這樣」、「虧你也重訓3年了，她又沒說是一組100下」、「我一次做100下也輕輕鬆鬆阿，做好幾年了，我比較意外這麼多人不行」、「重訓才40下？？ 菜到笑」。

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