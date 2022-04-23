花蓮吉安黃昏市場「群聚爆發」！今增32確診　徐榛蔚宣布休市3天

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府）

記者莊智勝／花蓮報導

指揮中心公布今(23日)全台新增4126例本土，其中花蓮新增138例。衛生局長朱家祥指出，今新增的138例中，有33例還在疫調中，其中最值得關注的是，有24例「社區感染者」無法歸類到已知的任一群聚事件中，也就是說這24例找不到感染源頭，研判社區仍然存在黑數；另縣長徐榛蔚指出，目前以吉安黃昏市場群聚最令人憂心，因此宣布24日起休市3天。

朱家祥指出，慈濟醫院群聚今新增1例，該例是因與確診同事共用值班室而染疫；部花群聚今增12例，但院內醫護連續2天清零，確診者均為先前確診醫護的家人與友人，衛生局疫調後發現，先前一名護理師與其孩子都確診，該童在附幼上課的幾個孩子都發病，其中一名感染者在未發病前曾參加一場生日宴會，因此引發疫情擴散，今部花相關12例中就有9人都是因參加生日宴會而感染。

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朱家祥表示，外縣市婚宴群聚新增6人，為家人遭匡列後陸續發病；吉安黃昏市場則新增32例，其中19人為攤商相關，其餘皆是採買顧客；而營區新增3例，均為軍人，但由於確診軍人的家人均已染疫，且發病時間更早，很難判斷感染源頭來自哪裡。

此外，南區某社區今也傳出群聚，增加10例，衛生局疫調發現，指標個案家中開早餐店，日前為孩子舉辦周歲酒，附近左鄰右舍皆前來參與，因此發生群聚；今外縣市相關也有16例。

值得關注的是，朱家祥指出，還有24例無法歸類在上述任一群聚事件中，衛生局做完疫調，了解確診者發病足跡後，發現這24例找不到感染源頭，與已知群聚沒有關聯，研判社區仍具有感染風險，未來社區感染人數可能還會越來越多。

花蓮縣長徐榛蔚指出，目前所有群聚案中，以吉安黃昏市場外擴最令人擔憂，因此宣布24日起至26日休市3天，預計27日開始營業，並呼籲20至22日曾到吉安黃昏市場購物的鄉親，如果有出現類感冒症狀，請盡速前往國軍805醫院快篩。

▼花蓮衛生局長朱家祥。（圖／花蓮縣政府）