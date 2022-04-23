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民進黨朴子市長推青年教育家涂建軒　黑馬之姿挑戰現任吳品叡

▲▼民進黨推黑馬涂建軒參選朴子市長 。（圖／民進黨蔡易餘辦公室提供）

▲▼民進黨推黑馬涂建軒(右6)參選朴子市長 。（圖／民進黨蔡易餘辦公室提供）

年底選戰，民進黨嘉義縣黨內登記22日下午五時截止，以黑馬之姿登記參選朴子市長的涂建軒，完成相關程序作業，來自完整教育的平凡家庭，沒有政治家世背景，學經歷豐富，長期關心孩子教育與推廣傳統藝文，涂說「我是土生土長的朴子囝仔」，這次參戰有信心贏得勝利，希望為自己的家鄉爭取更多建設和福利，打造更好的朴子。

▲▼民進黨推黑馬涂建軒參選朴子市長 。（圖／民進黨蔡易餘辦公室提供）

涂建軒由嘉義縣長翁章梁、副議長陳怡岳、朴子農會總幹事田志強、行政院顧問黃基全以及朴子農會前總幹事黃純真陪同登記參選朴子市長，他強調有信心代表民進黨贏得勝利。

涂建軒七年級生，今年獲得全國優良補習班殊榮，總統蔡英文年初特別接見，曾任中華民國幼教聯合總會長特助、朴子扶輪社扶少團主委、籃球後援會會長。目前現職補教業執行長、中華民國補習教育協會理事、中華民國課後教育學會理事及三昧堂文創木偶編劇兼當家口白導演，不僅是成功的教育工作者，藝文的推手，更是孕育無數優秀學生口中的「好老師」。

「教育帶起來，朴子會更好」涂建軒表示，他是土生土長的朴子囝仔，這次很榮幸代表民進黨年輕世代來參選朴子市長，這次參選在朴子大團結下，他絕對有信心贏得勝利，未來他如果有機會當選，將會中央地方一條線，來與陳明文委員、蔡易餘委員、翁章梁縣長爭取中央預算，建設大朴子。

翁章梁表示，建軒是一個年輕人，非常活潑本身是在從事教育工作，又是三昧堂木偶編劇與導演，他對於朴子的文化有頗有研究，熱心地方的公益，他享有教育文化背景又非常熱心地方事務，相信未來如果能當選朴子市長，在縣政上的配合一定得心應手。

副議長陳怡岳強調，涂建軒是一個教育家，又有文化氣息，他年輕又有活力，這次參選相信對朴子市有很大的幫助。

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