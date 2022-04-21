300戶居民等11年「含淚」搬進爛尾樓　當地政府：需多部門聯動解決

▲西安灞橋區的易合坊爛尾樓建案。（圖／翻北青報）

記者魏有德／綜合報導

位於西安的易合坊建案2011年開售，當時每坪只要6.5萬元新台幣，比周邊的建案便宜，吸引不少到西安打工的快遞員、洗碗工，或準備結婚的年輕人購買。不過，建商在2016年時破產，已購屋的300多戶居民便開始漫長的「維權行動」，直至2022年3月，居民們逐漸無力在外租屋償還貸款，便陸續搬進這棟沒水沒電的爛尾樓。

▲300多戶居民苦等11年，只能含淚搬進沒水沒電的易合坊爛尾樓。（圖／翻北青報）

《北青報》報導，易合坊樓盤（建案）一共有13幢，部分樓早在2013年就已封頂，只是沒通水電。三年之後，2號樓由業主自救終於可以入住，11號樓也交了房，剩下的數棟都還是爛尾樓。

曹英英（化名）是自救會的一員，她們一家五口在2022年3月搬進這間等了11年的「新房」裡。這間位於13樓的「新房」四面都還是灰色的水泥牆，水電也沒通，公廁在社區外馬路的另一邊，要上廁所來回需半小時，下班前還得先將手機充好電，才能回家滿足孩子上網學習的需求。

這11年間，易合坊居民曾屢次試圖拯救這一件案。當建商西安四德置業有限公司宣布破產後，一期2號樓的買主嘗試自救，每戶交2萬元（人民幣，下同）「自救款」完成後續工程。

▲易合坊居民平時在家只能憑手電筒提供光源。（圖／翻北青報）

2020年，新冠疫情爆發，曹英英丈夫的物流生意大打折扣，曹英英打工的飯店也時常關門。兩人收入逐漸支撐不了家庭的運轉，她和房東商量，先欠著房租，等日子好了以後再慢慢還，導致曹英英已欠下房東25000元。

西安市灞橋區法院一度在2020年8月9日的「易合坊項目工程建設推進會」會議中給住戶們一個確切答案，「易合坊一期項目必須在2021年3月底全面交工。」不料，2021年3月底，住戶們希望再次落空，相關部門表示，「開發商沒錢，要破產重整，重新引進新的投資人，但現在還沒有新的投資人。 」

住戶們一邊「含淚」無奈搬進爛尾樓，一邊持續進行維權。灞橋區法院工作人員僅表示，「政策變動比較大，只能聯合政府多個部門解決，需要府院聯動解決。」灞橋區委書記苗志忠、灞橋區人民法院副院長王毅與四德置業破產重組管理人林敏旭則提到，「易合坊項目正在法院審理當中，其他不便透露。」