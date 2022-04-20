南投孕婦產檢PCR陽性！同住9家人全遭傳染　年紀最小才3歲

▲南投名間鄉1家10口染疫，全數收治在集中檢疫所隔離。（圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

指揮中心今（20）日宣布，新增2386例本土案例，其中南投有13例。南投縣府說明，今天的確診案例中，出現一個1家10口的家庭群聚，因個案39288懷孕5個月，於12日出現症狀後，18日到婦產科回診，在醫生建議下進行PCR採檢確診，而與其同住的9名家人經匡列採檢後，全數確診，目前已收治在集中檢疫所隔離。

縣府說明，今日的確診個案分為兩個部分，分別為名間鄉的家庭群聚感染事件，以及其他個別案例。而值得注意的是家庭群聚部分，起始於案39288，個案為37歲女性，目前懷孕5個月，已接種3劑疫苗，而其12日出現咳嗽及鼻塞症狀，13日兒子發燒，14日她也出現輕微發燒，一直到18日到婦產科回診後，在醫生的建議下進行採檢，19日接獲確診通報，Ct值為22.23。

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衛生局接獲通報之後，立即對個案展開疫調，並匡列採檢密切接住者，分別為同住家人9人、外縣市的夫家4人、鄰居2人，共計15人，而PCR採檢報告出爐，9名同住家人全數確診，其中年紀最小的才3歲，9人目前已收治集中檢疫所隔離，其餘接觸者的結果則尚未出爐，但也已匡列居家隔離。

衛生局長陳南松表示，因應疫情劇烈變化，出入公共場域最重要還是民眾應落實務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮壅擠的地方，以降低社區感染風險。而現行預防感染最好的方式就是接種疫苗，特別提醒長者及高風險族群，請盡速完成接種3劑疫苗，降低感染造成之重症、住院或死亡風險。