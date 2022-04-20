竹縣+23！2歲女童至8旬嬤都確診　36足跡曝：臭臭鍋、全聯、市場

▲新竹縣20日新增23例確診，縣府也公布6鄉鎮28處足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

中央20日公布新竹縣新增23例新冠肺炎本土確診案例，其中18例為居隔期滿或匡列採檢確診，5例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診。23名確診者多數為輕症，少數為無症狀，包含3名學生、2名幼兒、1名軍人，及1名80歲女性長者，均安排收治醫院或集中檢疫所治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

竹縣衛生局指出，20日確診的2名幼兒分別為1名2歲女童，她有腹痛、發燒症狀，已就醫治療中。另1名為3歲男童，有嗜睡、發燒症狀，也已就醫治療中。而80歲女性長者為輕症，同樣已就醫治療中。確診軍人為23歲男性，為昨天湖口某營區確診者的匡列對象，營區共匡列採檢106人，其中2人陽性（另1人為他縣市確診個案）。

衛生局表示，23例分別是14位男性、9位女性，Ct值分布於11.0-37.65之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，地區分布為竹北市11例、湖口鄉6例、新豐鄉3例、新埔鎮1例、關西鎮1例，及竹東鎮1例。相關確診足跡已陸續通知消毒中。

新竹縣長楊文科呼籲，面對疫情升溫，請民眾盡快完成完整3劑疫苗接種，尤其針對家中長輩，打滿3劑疫苗雖無法完全避免感染，但對避免染疫後的重症和死亡仍有顯著效果，家長完整接種疫苗也可減少同住未接種疫苗之孩童的感染機會。楊文科同時請鄉親務必戴好口罩、勤洗手消毒、保持社交距離、落實實聯制。

►離奇！苗縣大坪村長騎車跌落6米深橋下 全身擦傷送醫

