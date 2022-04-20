找小王開發「愛的體位」！人妻嗨到發抖喊：頂到了　夫見對話綠炸

▲台中人妻外遇，還與小王大方討論性交體位，被丈夫抓包後，小王被告上法院，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台中報導

台中一名人妻小君（化名）在外偷吃，不但多次傳送性感睡衣照給小王，2人甚至還互傳鹹濕對話，「找到一個你愛的體位了」、「真的是有點深，你有感覺變濕就是你頂到了…」等。小君丈夫阿宏（化名）事後發現，氣得對小王提告求償，而法官審理後，則判小王須賠償阿宏25萬元。

阿宏主張，他與小君結婚多年，而小王明知道小君的已婚身分，卻仍與小君交往，還拍下親密合照，且對話紀錄中，小王還稱小君「寶貝」，並多次表示，「我愛你」，而小君也曾傳送性感睡衣照給小王，2人更互傳鹹濕對話，討論性交體位、時間長短、次數等，嚴重侵害了他的配偶權，因此憤而對小王提告求償。

對此，小王否認姦情，辯稱阿宏所提出的親密照片根本沒有身體互相倚靠摟抱的情形，只有2人自拍時的前後錯誤，根本沒有很親密，而性感睡衣照部分，照片中的人根本看不出來是誰。另外，他跟小君的交情很好，日常對話的用字遣詞本來就比較開放，但也都只是友人間互相調侃之詞，因此拒絕賠償，要求法官駁回阿宏之訴。

不過，法官勘驗對話紀錄，而內容顯示，小君傳送性感睡照給小王後稱，「下次多抓我屁屁，只有你能抓」、「你找不到第二個在床上比我猛的」，而小王回稱，「可是你說你不喜歡太久」，小君則回應，「我喜歡很多次，不喜歡太久，太久代表你沒感覺，我覺得你會被我弄死」。

此外，法官還發現2人互相討論性交體位，內容提及，「不過前天你在下面那個，真的頂到我了」，小王回覆，「我們又找到一個你愛的體位了」，小君又回，「真的是有點深，你有感覺變濕就是你頂到了… 那我沒辦法控制的」等，內容極其鹹濕，足以認定2人的交往已逾越朋友間的一般社交行為，且2人的用詞都是在討論已經發生的性行為，不像是小王所說的「友人間互相調侃之詞」，最終認定小王侵害阿宏配偶權，判他須賠償阿宏25萬元。全案仍可上訴。