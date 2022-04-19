可望成抗癌福音！土壤發現「罕見菌種」　有助開發新抗生素

▲ 新發現的罕見放線菌可能有助於抗生素開發。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

隨著抗菌藥物抗藥性問題及全球癌症負擔不斷增加，在自然界中尋找新的治療分子變得愈發重要。而美國科學家在土壤中發現一種罕見放線菌，能夠產生一種特殊物質，具有類似藥物的活性，有望成為抗生素及抗癌藥物開發基礎。

美國夏威夷大學癌症中心研究人員Shugeng Cao與密西根大學、華盛頓大學人員合作，發現土壤中的罕見放線菌「Lentzea flaviverrucosa」會產生名為「petrichorin A」的有機化合物分子，對某些類型的人類癌細胞株進行測試後，發現這些分子表現出潛在類藥物活性，可能有助於開發新藥，研究報告將發表於《美國國家科學院院刊》。

放線菌產生的生物活性成分是許多臨床藥物基礎，尤其是抗生素及抗癌藥物。1940年代以來，製藥公司分析許多常見放線菌，如今醫療院所使用的2/3抗生素有部分來自放線菌。然而，部分罕見的放線菌雖被編入目錄，但截至目前尚未進行廣泛研究。

研究主要作者、華盛頓大學微生物專家布洛傑特（Joshua Blodgett）說明，罕見放線菌較難在自然界中找到，且生長速度可能較慢，種種原因使得許多罕見放線菌尚未被充分鑑定並用於藥物開發及生物技術目的。

布洛傑特進一步指出，「Lentzea flaviverrucosa」特別之處在於其具有不尋常的生物學特性，推動意想不到的化學反應。研究發現，其產生的分子對某些類型的人類卵巢癌、纖維肉瘤、前列腺癌及白血病細胞株皆具有活性，且有望藉此開發出新型抗生素。

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