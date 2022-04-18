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社會 社會焦點 保障人權

丁小芹假釋母親自接風！親友車貼監所門口爆特權...桃女監回應了

記者黃宥寧／桃園報導

藝人丁小芹售假名牌包遭判刑2年6月，因刑期過半加上表現良好，18日從桃園女監獲釋。為此，丁媽親自前來接風，然而家屬開來的車輛卻緊貼監所門口「無縫接人」，讓人質疑桃園女監是否大開「方便之門」。對此，桃園女監稍早回應，因為丁小芹假釋前表示目前狀況不佳、不願出現在公眾前，監所為顧及她感受，才讓家屬開車到門口接人。

丁小芹原預計18日下午5時假釋，但直到5時10分，一輛藍色休旅車才直接駛上桃園女子監獄門口停留。隨後，一名疑似丁小芹母親的中年短髮女子下車，快速走入監所內，疑與監所人員溝通，又回頭坐上車後座。期間休旅車駕駛不滿記者擋在門口，不僅大聲鳴按喇叭，還移動車輛，險些撞上一旁記者。

▼丁小芹母親及家屬開車親自到桃園女子監獄接風。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 丁小芹 。（圖／記者黃宥寧攝）

整個過程前後不到5分鐘，當時丁小芹戴著黑色棒球帽穿著黑色外套，手提一袋個人物品，面對記者追問「有沒有悔悟？」她僅小聲回應「辛苦了」，但車內短髮中年女子不斷從車內對大聲咆哮「走開，我要開門」，相較之下態度相當兩極。

▼桃園女子監獄解釋，丁小芹稱不想出現在公眾前，才讓丁媽及家屬開車到大門接人。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 丁小芹親友 。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，桃園女監稍早做出回應解釋，受刑人在出獄或假釋前都會先做訪談，丁小芹假釋釋放前，曾向獄方表示自己目前情況不佳，不希望出現在公眾面前，出獄後會再找適當時機對外表明，因此為了顧及受刑人感受，才讓丁媽及家屬開車到大門處接人。

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