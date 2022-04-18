丁小芹有特權？親友貼女監門口「無縫接人」　按喇叭怒飆記者：走開

記者黃宥寧／台北報導

藝人丁小芹售假名牌包遭判刑2年6月，因刑期過半加上表現良好，18日從桃園女監獲釋。不過，她的親友駕車緊貼監所門口接人，期間還疑似不滿記者「擋路」，多次鳴按喇叭趕人，對比丁步出女監時低調對記者說「辛苦了」，車上女性親友反倒高呼「走開，我要開門！」隨後，桃園女監便開「方便門」無縫讓丁上車揚長而去，免於被記者拍攝。

▼藝人丁小芹因賣假精品包遭判刑2年6個月，服刑過半獲假釋18日從桃園女子監獄離開。（圖／記者黃宥寧攝）

丁小芹原預計18日下午5時假釋，但直到5時10分，一輛藍色休旅車才直接駛上桃園女子監獄門口停留。隨後，一名中年短髮女子下車，快速走入監所內，疑與監所人員溝通，再走回坐上車後座。期間休旅車駕駛不滿記者擋在門口，不僅大聲鳴按喇叭，還移動車輛，險些撞上一旁記者。

▼丁小芹親友駕駛車輛緊接監所門口接人。（圖／記者黃宥寧攝）

整個過程前後不到5分鐘，當時丁小芹戴著黑色棒球帽穿著黑色外套，手提一袋個人物品，面對記者追問「有沒有悔悟？」她僅小聲回應「辛苦了」，反觀車上短髮中年女子不斷從車內對大聲咆哮「走開，我要開門」，態度相當兩極。

▼丁小芹親友將車輛貼著監所門口，桃園女子監獄對於是否給特權僅回答2字「沒有」。（圖／記者黃宥寧攝）

丁小芹快速坐上車離去後，現場記者追問監所人員：為何丁小芹可以直接以車輛「無縫接人」？是否擁特權？監所人員僅說「沒有沒有...」便轉頭離去。