　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「俠女」告「大俠」賴帳800萬　她爆氣：證明我有錢不靠他養

▲▼夏光莉。（圖／和展影視提供）

▲資深藝人夏光莉（本名夏宗莉）。（圖／和展影視提供）

記者黃哲民／台北報導

昔日演紅武俠片的「俠女」夏宗莉，和當年銀幕情侶「大俠」藍文青交往同居多年，雙方情變分手後，夏宗莉提告要求對方歸還一筆800萬元仲介佣金，並出示對方親筆所寫保管條為證，台北地院今開庭審理，藍文青僅委任律師出庭，宣稱保管條是被「擅自取走」、根本沒有這筆錢，夏宗莉當庭怒批：「一直狡辯，難道要這樣厚顏無恥嗎？」

夏宗莉本案提告指稱，2005年間為藍文青和他人合夥的建設公司仲介一筆土地買賣，藍文青告知公司給她1300萬元仲介酬勞，但要求她「回饋公司」，用500萬元買公司蓋的一間小套房，剩餘800萬元先存在藍文青帳戶，美化帳面以便順利申請銀行貸款買地。

▲▼「俠女」夏宗莉告昔日銀幕情侶「大俠」藍文青索討800萬元，出示對方當年親筆保管條為證。（圖／記者黃哲民攝）

▲「俠女」夏宗莉（藝名夏光莉）告昔日銀幕情侶「大俠」藍文青索討800萬元，出示對方當年親筆保管條為證。（圖／記者黃哲民攝）

夏宗莉今出庭表示，當時她和藍文青是「事實上的夫妻」，都聽對方安排，藍文青也針對這筆800萬元，親筆寫一張保管條為憑，2018年底2人情變分手，藍文青在之後雙方訴訟中，不斷說她長年沒工作沒收入、全靠藍文青養，住在藍文青買給她的套房還不知感恩等等。

夏宗莉當庭爆氣指出「他認識我的時候，我的事業日正當中，他是個窮小子！說服我跟他共創事業」，所以她本案提告，就是要證明她不但不靠藍文青養活，藍文青還欠她錢，夏宗莉更請求法官要藍文青提出購買小套房的付款證明，「如果他拿不出來，我可以，因為就是我買的！」

藍文青今沒出庭，他委任的律師主張，這筆800萬元是藍文青「贈與」夏宗莉，夏宗莉無法舉證確實交付800萬元給藍文青「保管」，還「擅自從兩人原本共同住處的保管箱內『取走』保管條」，法官不解為何不寫贈與契約卻寫保管條，律師表示：「這是藍文青本人的說法。」

夏宗莉當庭怒批：「一直狡辯，難道要這樣厚顏無恥嗎？」她不但沒「擅自拿取」保管條，反而被藍文青擅自從保管箱拿走個人遺囑跟珠寶，卻被對方抹黑，她不想跟對方調解。藍文青委任律師也表示沒意願試行和解，法官諭知擇期再開庭。

夏光莉庭外受訪強調自己至今仍然衣食無缺，她當年因為不忍心用理智、殘忍的方式要藍文青寫2900萬元借據，所以前案打得很辛苦，本案她要證明自己絕對不是「長期沒收入，靠藍文青養」。

現年63歲的夏宗莉藝名「夏光莉」，1990年代演出多部武俠片成名，包括家喻戶曉的《楚留香傳奇》，夏宗莉在最走紅的時候，選擇為愛息影，與合作拍片的「大俠」藍文青交往同居，陪他打拚「藍寶寶麻辣火鍋」等創業，轉眼20多年，但2人沒登記結婚，也沒有生育子女。

2018年底，夏宗莉發現藍文青外遇，雙方因而分手，但牽涉複雜金錢往來，沒能好聚好散，夏宗莉不僅上電視節目訴苦，指藍文青不斷說謊，懊悔自己「愚蠢至極！」並提告指藍文青向她借2900萬元重新開幕「藍寶寶麻辣火鍋」，遲沒還清，涉嫌詐欺。

檢方查明藍文青借錢之後確實有開店，雖然不到幾個月就收攤歇業，仍不構成施用詐術，加上藍文青持續還款、剩下約700萬元，雙方應屬債務糾紛，將藍文青不起訴，夏宗莉提民事訴訟索討，一審判藍文青應歸還504萬餘元，上訴二審後，雙方和解撤告。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／吳姍儒接觸確診者被匡列　快篩結果出爐
快訊／統一獅抗議遭驅逐　中職懲處出爐
南韓今全面解封！確診免隔離　一般診所看病
新竹市加入輕症居家照護　陳時中：有6縣市已實際上路
輕症解隔條件放寬！發病4日內「二採陰」得解隔　1類人不適用
快訊／《小明星大跟班》來賓確診！　吳宗憲、Sandy今做PC
快訊／增1例「中症」！　60多歲男打滿3劑仍中鏢
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
快訊／本土+1390「再創新高」　連4日破千
LIVE／確診恐持續破千例　陳時中最新說明
郭俊佑道歉！　認了丟頭盔「行為很不應該」
醫警告「3壞習慣＝重症危險因子」：一沾上去，沒完沒了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情升溫避免群聚　外籍移工居留證申辦全面網路線上辦

騎機車兜風逾百公里逆衝台61線　警驚險救下新竹男送他回家

21歲騎士三重離奇摔車爆頭亡　姑姑PO網求行車記錄器

金門汽機車對撞汽油流滿地　民眾怕「燒起來」狂噴滅火器

經營「人類圖」翻臉鬧離婚　人妻一動作讓老闆成「最小股東」

女大生遇到恐怖情人！睡覺不准蓋被　逃離被發現慘遭痛毆

北車不戴罩狂砍2警！他喊「殺敵無罪」　法官判街友要賠50萬

永和警執勤打手遊　「民間督勤」拍下嗆：玩得爽嗎…分局將懲處

鬼父4度性侵15歲女兒！她跑到警局求助...輕判2年2月原因曝

快訊／台中太平景點「台灣潭」1女落水　警消出動潛水員搜救

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

疫情升溫避免群聚　外籍移工居留證申辦全面網路線上辦

騎機車兜風逾百公里逆衝台61線　警驚險救下新竹男送他回家

21歲騎士三重離奇摔車爆頭亡　姑姑PO網求行車記錄器

金門汽機車對撞汽油流滿地　民眾怕「燒起來」狂噴滅火器

經營「人類圖」翻臉鬧離婚　人妻一動作讓老闆成「最小股東」

女大生遇到恐怖情人！睡覺不准蓋被　逃離被發現慘遭痛毆

北車不戴罩狂砍2警！他喊「殺敵無罪」　法官判街友要賠50萬

永和警執勤打手遊　「民間督勤」拍下嗆：玩得爽嗎…分局將懲處

鬼父4度性侵15歲女兒！她跑到警局求助...輕判2年2月原因曝

快訊／台中太平景點「台灣潭」1女落水　警消出動潛水員搜救

楊千霈親自敲通告　陳零九鬆口吐「確診心聲」

竹縣+13！分佈竹北及新豐　新增職場傳播鏈5例…43足跡曝光

王國材看報導才知打3劑出團新規　陳時中：抱歉沒和相關單位溝通

17歲浪貓遊蕩《冰與火》君臨城前　萬人請命管理處：不要趕走牠

輕症解隔條件再放寬！　居家照護滿10天「免快篩」就可解隔

快訊／吳姍儒接觸確診者被匡列！曝「身體2大症狀」　快篩結果揭曉

評估全台20%人口染疫　陳時中：已備70萬份藥物夠用

統一獅激情抗議遭驅逐　中職懲處結果出爐

下雨2桶胖瓦斯塞爆「專屬遮雨後座」　左邊基妹被擠去邊邊臉超臭

爺爺救不了她！烏12歲女童被「強行遣送」俄孤兒院　淪訊息戰棋子

社會熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

台中男刺死外送員！鄰居透露：他一直被關

外送員被負評暴怒　大鬧商家1打3

20歲女兵戀上已婚班長！慘痛代價曝

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

6旬嬤超商結帳不走　竟遭後方壯漢狠踹

外送員1打3濺血　下秒被魔法攻擊KO

老闆娘嫁給「三婚男」枉死合歡山　法醫幫申冤

阿嬤開門撞飛她　還嗆：騎車活該

林姿妙涉貪　檢握80張支票列案

女高中生揭國小遭性騷　師遭解聘

北市4警確診藏極樂足跡　找傳播妹陪酒疫調還說謊

消防車被撞翻釀1死4傷　聯結車駕駛賠3400萬換免囚

更多熱門

相關新聞

任賢齊版「武俠男主」他噴爆　網點1群人對尬：最強店小二

任賢齊版「武俠男主」他噴爆　網點1群人對尬：最強店小二

天王任賢齊唱紅《心太軟》、《對折》等經典名曲，出道至今人氣依舊，除在歌壇佔有一席之地，他也曾投入影視拍攝。不過有網友認為，任賢齊顏值不高、聲線普通，為何能接下三部武俠大作的男主角，且往後還能一直有戲演。

「一代女俠」52年前經典片重映

「一代女俠」52年前經典片重映

28年情斷翻臉　俠女告大俠詐欺結果曝

28年情斷翻臉　俠女告大俠詐欺結果曝

獨／蝶衣原是「他」張國榮差點錯過《霸王別姬》全因「這件事」翻盤

獨／蝶衣原是「他」張國榮差點錯過《霸王別姬》全因「這件事」翻盤

終身成就獎得主一上台…請影帝后回家！

終身成就獎得主一上台…請影帝后回家！

關鍵字：

武俠片俠女保管條仲介佣金

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面