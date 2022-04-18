「俠女」告「大俠」賴帳800萬　她爆氣：證明我有錢不靠他養

▲資深藝人夏光莉（本名夏宗莉）。（圖／和展影視提供）

記者黃哲民／台北報導

昔日演紅武俠片的「俠女」夏宗莉，和當年銀幕情侶「大俠」藍文青交往同居多年，雙方情變分手後，夏宗莉提告要求對方歸還一筆800萬元仲介佣金，並出示對方親筆所寫保管條為證，台北地院今開庭審理，藍文青僅委任律師出庭，宣稱保管條是被「擅自取走」、根本沒有這筆錢，夏宗莉當庭怒批：「一直狡辯，難道要這樣厚顏無恥嗎？」

夏宗莉本案提告指稱，2005年間為藍文青和他人合夥的建設公司仲介一筆土地買賣，藍文青告知公司給她1300萬元仲介酬勞，但要求她「回饋公司」，用500萬元買公司蓋的一間小套房，剩餘800萬元先存在藍文青帳戶，美化帳面以便順利申請銀行貸款買地。

▲「俠女」夏宗莉（藝名夏光莉）告昔日銀幕情侶「大俠」藍文青索討800萬元，出示對方當年親筆保管條為證。（圖／記者黃哲民攝）

夏宗莉今出庭表示，當時她和藍文青是「事實上的夫妻」，都聽對方安排，藍文青也針對這筆800萬元，親筆寫一張保管條為憑，2018年底2人情變分手，藍文青在之後雙方訴訟中，不斷說她長年沒工作沒收入、全靠藍文青養，住在藍文青買給她的套房還不知感恩等等。

夏宗莉當庭爆氣指出「他認識我的時候，我的事業日正當中，他是個窮小子！說服我跟他共創事業」，所以她本案提告，就是要證明她不但不靠藍文青養活，藍文青還欠她錢，夏宗莉更請求法官要藍文青提出購買小套房的付款證明，「如果他拿不出來，我可以，因為就是我買的！」

藍文青今沒出庭，他委任的律師主張，這筆800萬元是藍文青「贈與」夏宗莉，夏宗莉無法舉證確實交付800萬元給藍文青「保管」，還「擅自從兩人原本共同住處的保管箱內『取走』保管條」，法官不解為何不寫贈與契約卻寫保管條，律師表示：「這是藍文青本人的說法。」

夏宗莉當庭怒批：「一直狡辯，難道要這樣厚顏無恥嗎？」她不但沒「擅自拿取」保管條，反而被藍文青擅自從保管箱拿走個人遺囑跟珠寶，卻被對方抹黑，她不想跟對方調解。藍文青委任律師也表示沒意願試行和解，法官諭知擇期再開庭。

夏光莉庭外受訪強調自己至今仍然衣食無缺，她當年因為不忍心用理智、殘忍的方式要藍文青寫2900萬元借據，所以前案打得很辛苦，本案她要證明自己絕對不是「長期沒收入，靠藍文青養」。

現年63歲的夏宗莉藝名「夏光莉」，1990年代演出多部武俠片成名，包括家喻戶曉的《楚留香傳奇》，夏宗莉在最走紅的時候，選擇為愛息影，與合作拍片的「大俠」藍文青交往同居，陪他打拚「藍寶寶麻辣火鍋」等創業，轉眼20多年，但2人沒登記結婚，也沒有生育子女。

2018年底，夏宗莉發現藍文青外遇，雙方因而分手，但牽涉複雜金錢往來，沒能好聚好散，夏宗莉不僅上電視節目訴苦，指藍文青不斷說謊，懊悔自己「愚蠢至極！」並提告指藍文青向她借2900萬元重新開幕「藍寶寶麻辣火鍋」，遲沒還清，涉嫌詐欺。

檢方查明藍文青借錢之後確實有開店，雖然不到幾個月就收攤歇業，仍不構成施用詐術，加上藍文青持續還款、剩下約700萬元，雙方應屬債務糾紛，將藍文青不起訴，夏宗莉提民事訴訟索討，一審判藍文青應歸還504萬餘元，上訴二審後，雙方和解撤告。