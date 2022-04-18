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小偷太囂張！中央大學連續傳竊案　博士生放下研究加入圍捕

▲中央大學籃球場近月發生多起包包失竊案。（圖／中壢警分局提供）

▲中央大學籃球場近月發生多起包包失竊案。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央大學校內近月來發生多起籃球場的包包、財物遭竊案，經警方閱監視器畫掌握一名慣竊，並與學校博士生和學生共組聯防巡守，於15日將45歲古姓竊嫌查緝到案，但古竊嫌仍不思悔改，次日再度前往中央大學行竊，立即遭校園巡守成員發現並通報警方，其中博士生張哲維聽見校內有小偷，立即放下手邊正在進行的研究，加入了巡邏肅竊的行列，與警方配合將古姓竊嫌逮捕歸案，並起獲相關贓物及贓款，古男共計連續竊盜案11件不法得利約7萬元，全案依加重竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲學生巡守小組與警方合力逮捕慣竊古姓男子。（圖／中壢警分局提供）

▲學生巡守小組與警方合力逮捕慣竊古姓男子。（圖／中壢警分局提供）

中央大學校園內從今年2月至4月發生多起籃球場包包、財物遭竊案，中壢分局興國派出所接獲報案後，立即展開調查並組成肅竊小組，並由所長甘博倫號召校內熱心的學生共8位及2隻機警、敏捷的校犬(小黑、小白)組成「聯防巡守」小組，為隨時與派出所連線同時成立line群組，共同維護校園安全，適逢周末假日期間，校內有許多民眾進入校內運動或是野餐，為防止民眾受害，即編排肅竊勤務並親自帶領聯防巡守同學加強校內巡邏。

▲博士生張哲維聽見校內有小偷，助警逮竊嫌獲表揚。（圖／中壢警分局提供）

▲博士生張哲維聽見校內有小偷，助警逮竊嫌獲表揚。（圖／中壢警分局提供）

未料古男遭查緝後仍不知悔改，16日趁4名中大生相約至學校運動，趁機竊取操場旁背包，派出所受理報案後，立即調閱校園內的監視器，掌握竊嫌的特徵及行蹤後，經聯防巡守小組的同學發現一名疑似竊嫌的蹤跡後，立即尾隨並且回報群組，該巡守小組其中成員博士生張哲維聽見校內有小偷，立即放下手邊正在進行的研究，加入了巡邏肅竊的行列，此時興國派出所警力也迅速抵達，成功圍捕到竊嫌，結果逮捕到的是昨日才函送的古姓慣竊犯嫌，並起獲相關贓物，全案依加重竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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