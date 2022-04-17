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普丁相信「他正在贏」　奧地利總理曝會談內幕：他陷自我戰爭邏輯

▲▼俄羅斯總統普丁與奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）。（圖／路透）

▲奧地利總理內哈默表示俄國總統普丁不相信西方世界，仍認為這場戰爭有必要打。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）是俄烏開戰後，目前唯一與普丁見到面的西方國家領袖，他接受美媒訪問時表示，當談到烏克蘭時，普丁就「陷入自己的戰爭邏輯」當中，而且相信自己「正在打贏」。

內哈默接受「NBC」節目《與媒體見面》（Meet the Press）專訪，他表示兩人見面時並沒有做出任何肢體接觸，也沒有握手，之後兩人分坐長桌兩端，因為克里姆林宮要求必須現場PCR採檢，但他拒絕接受採檢，認為普丁仍然相當保護自己不想染疫之外，他也不想和普丁握手。

內哈默在出訪俄羅斯之前，先到基輔外圍城鎮布查（Bucha）的亂葬崗慘況，他表示在當地確實看見了「戰爭罪」的證據，到訪克里姆林宮時，他也直白與普丁談到布查慘況，「你知道那是一場不太友好的談話，那是一場直白和艱難的談話。我告訴他我看到了什麼，我看到了戰爭罪，我看到俄軍人員大量損傷。」

當被問及普丁的反應時，內哈默說普丁告訴他若事情為真，他承諾會配合國際戰爭罪的調查，但他並不相信西方世界。

內哈默表示世界正看見俄烏雙方加大在烏東頓巴斯地區的軍事部署，但另一方面烏克蘭總統澤倫斯基和普丁都有提到，在土耳其展開和平談判。

至於普丁對烏克蘭和世界現況的看法，內哈默分享他的第一手觀察，認為普丁「有自己的戰爭邏輯」，普丁仍相信為了保證俄羅斯的國家安全利益，有必要展開這場戰爭，並把戰爭的導火線怪罪給烏克蘭人，「他現在在自己的戰爭裡，但我想他知道現在在烏克蘭的狀況。」

內哈默指出，普丁告訴他國際制裁確實對俄羅斯來說相當艱難，但普丁認為這場「特別軍事行動」仍有其必要。普丁並沒有揭露俄羅斯戰勝的目標為何，也知道自己手中握有的核彈能繼續威脅世界，而即便內哈默告訴他烏克蘭戰場現況，普丁仍認為自己正在打贏。

內哈默透露，普丁在兩人會談最後用德文告訴他，「這場戰爭愈早結束愈好」，所以內哈默認為普丁確實明白烏克蘭現在發生的事情，因此西方國家更需要表達清楚自己的立場。

被問及在與俄羅斯對抗的同時，要如何確保天然氣等天然資源的短缺，以及經濟發展不受到影響，內哈默表示歐洲國家已在採取動作，接下來幾年將會達到與俄羅斯切割的目標。此外他也提到，接下來還會有強硬的制裁，而制裁造成的影響，一定要讓俄羅斯受到的傷害大於西方國家，直到戰爭結束。

對於是否支持烏克蘭加入歐盟，內哈默則表示事有輕重緩急，現階段烏克蘭應接受快且強勁的幫助，西方和美國、英國聯手協助烏克蘭在戰後重建，然後再來談制定一個新計畫，推動烏克蘭加入歐盟。

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