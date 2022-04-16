捐贈「福祿元宇宙、守護鯤島360」　慶南鯤鯓代天府建廟360周年

▲台灣守護文創公司董事長陳仁昌（右2）捐贈「福祿元宇宙、守護鯤島360」藝術裝置，慶祝南鯤鯓代天府建廟360周年，南鯤鯓董事長陳浚鎰（左二）、董事吳松儒（右一）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

感念台灣王爺總廟南鯤鯓代天府「李、池、吳、朱、范 」五府千歲代天巡狩與囡仔公萬善爺，共同守護鯤島360年，北門井仔腳鹽田的經營者台灣守護文創公司，以360色慶讚彩鹽與藝術家吳亮儀、亮依國際，完成一座「福祿元宇宙、守護鯤島360」藝術裝置，16日呈送給南鯤鯓代天府。

台灣守護文創公司董事長陳仁昌表示，「福祿元宇宙、守護鯤島360」藝術裝置，是以「鯤鯓王與囡仔公」進行傳藝時尚跨界創作，從「五王一爺」信仰特質與神蹟傳奇，由時尚藝術介入時代信仰輪廓，運用太極、兩儀俐落線條美學轉化王爺文化底蘊，以鏡射6環貫穿宇宙星象，每環坎繞60顆生日彩鹽，象徵代代相傳6甲子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳仁昌說，李大王高風亮節、池2王山海智慧、吳3王眼望天地、朱4王神機妙算、范5王葫蘆救世、囡仔公萬善同心，五王與小王爺環環相扣，智慧轉運，葫蘆福祿，守護台灣，用台灣虔誠的信仰力量，為世界祈福，展望元宇宙潮王爺新風貌。因此，台灣守護文創公司特別將此一深具意義的時尚藝術命名為【福祿元宇宙-守護鯤島360】，以紀念南鯤鯓代天府慶讚建廟360年這麼有意義的時刻，相信鯤鯓王信仰可以無限延續，造福世代。

陳仁昌指出，造價20萬元的「福祿元宇宙、守護鯤島360」藝術裝置，以6個環坎、60顆彩鹽、每一個環代表一甲子60年，6個環緊緊相扣也象徵五王和萬善爺合力守護台灣360年。