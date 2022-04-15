增75例境外移入！指揮中心：18日起「紐澳美加」移除落地採檢

▲指揮中心宣布，4/18日起落地採檢流程移除「紐澳美加」4國。（圖／記者劉亮亨攝）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）公布國內新增75例境外移入，68例為落地採檢陽性，居家檢疫7人，以印尼入境22例最多。另外，因應美加及紐澳地區疫情趨緩，指揮中心宣布，自4/18日起，該區域入境航班將落地採檢調整為「唾液採檢」。

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▲指揮中心公布4/15確診個案。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，因應國際疫情變化，我國自今(2022)年1月11日起，陸續執行長程航班及印度、東南亞、韓國等航班之入境旅客落地採檢，迄今已篩檢出逾3,500例COVID-19確診病例，採檢陽性率為4.1%。

考量近期美加及紐澳航線來臺旅客採檢陽性率處低水平，且該等國家疫情亦呈現趨緩，經檢視後，自今年4月18日零時起(航班抵臺時間)，美加及紐澳航班移除「落地採驗」措施，抵臺旅客請配合機場「唾液採檢」及入境檢疫措施。

指揮中心指出，東南亞、印度、韓國、中東及歐洲航線持續執行「落地採驗」。我國入境旅客人數持續上升，請旅客抵臺時應配合及遵守現行檢疫、防疫措施，以減少病毒傳播風險。

▲指揮中心公布「紐澳美加」4/18起移出落地採檢名單。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/14、4/15入境航班落地採檢數據。（圖／指揮中心提供）