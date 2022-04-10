境外移入+144！83人落地確診　陳時中：陽性率6.82%「比較高」

▲今（10日）國內新增144例境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

記者彭懷玉／台北報導

本土個案連日破百，中央流行疫情指揮中心今（10日）公布國內新增144例境外移入，83例為落地採檢陽性，以越南入境31例為最多，居家檢疫61人。對此，陳時中表示，昨天入境篩檢陽性率達6.82%，算是比較高的。

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▲落地採檢昨天共採檢1213人，有83人陽性，百分比達6.82%，陳時中坦言，「昨天陽性率算是比較高的」。（圖／指揮中心提供）



陳時中表示，落地採檢昨天共採檢1213人，有83人陽性，百分比達6.82%「昨天陽性率算是比較高的」，主要有2班從越南來的、1班從新加坡來的陽性率比較高。

另外，考量越南入境航線之落地採檢陽性率居高不下，指揮中心昨日宣布，即日起至5月6日，自越南入境之「所有航班」皆須提供搭機前6小時內的抗原快篩報告。

▲入境航班篩檢陽性率仍以越南最高。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為83例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(31例)、新加坡(9例)、印尼(7例)、馬來西亞(4例)、泰國(3例)、瑞士、美國、英國、澳大利亞及香港(各2例)、南非、馬拉威、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫、法國及中國(各1例)移入，另73例調查中。入境日介於今年3月4日至4月9日。

▲4/10新增個案數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。