好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血：早知道就買了

▲好市多近日開賣1公斤金條。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）經常上架各種類的新品，深受不少消費者喜愛。有網友近日發現，少市多再次上架金條塊，1公斤的金條塊要價180多萬元，讓網友看傻，也有人發現相同重量的金條3年前只要約129萬，若買了等於賺進約50萬元。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多近日再次上架999.9的1公斤金條，「金價真的是好嚇人，但Costco現在的價格卻滿公道的」。據悉，好市多目前販售的1公斤金條要價180萬1699元。

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▲好市多1公斤金條2020年4月價格。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



該文曝光後引起網友討論，「180萬，打擾了」、「以過去金價當參考，一定是賺」、「我就差那180萬了」、「比法拍的拍賣會便宜」、「我只後悔當初賣掉一條5兩的，因為隔年就多了15萬，一切都是命啊！哭哭」、「去年11月初161萬」、「老司機都知道買1公斤真的不聰明…一兩重的末日、戰時逃難才好用」。

此外，也有網友分享好市多金條2020年4月時，1公斤的金條為161萬9399元，2019年1月好市多金條1公斤的金條要價128萬999元。若以2019年對比現在的180萬1699元，等於當時買進就可以賺進52萬700元，3年多賺50多萬也讓不少網友惋惜當初沒下手。

▼好市多1公斤金條2019年1月價格。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



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