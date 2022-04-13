美國在台協會高雄分處蔡南亭組長演講　分析2040未來世界裡的必備技能

▲台南市政府邀請美國在台協會高雄分處文化新聞組組長蔡南亭博士，13日下午在永康新總圖，發表一場名為「2040未來世界裡的必備技能」的專題演講，開啟新型態的台美文化交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府邀請美國在台協會高雄分處文化新聞組組長蔡南亭博士，13日下午在永康新總圖，為台南市國高中及小學老師們發表一場名為「2040未來世界裡的必備技能」的專題演講，而這也是台南市政府首度與美國在台協會高雄分處合作辦理講座，開啟新型態的台美文化交流。

黃偉哲市長表示，隨著科技加速演進，未來世界勢必存在眾多創新與巨大變革，此時此刻的孩子們，在2040年時將會是支撐人類社會運作的中流砥柱，而這個世代的性格養成與能力培養，也將會是影響爾後生存的關鍵，由衷感謝蔡南亭組長抽空專程前來台南演講，為台南的老師們分享未來世界的大環境趨勢，以及新世代應該具備的技能跟性格，也期盼老師們在聆聽這次演講後，能將這些內容轉化為未來教學內容與策略的參考，進而以新思維啟發學生視野。

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在這場演講中，蔡南亭組長先介紹他在美國在台協會高雄分處的工作，更分享了他在年少時期在多國求學、生活的經驗，如何在克服跨文化的挑戰中，形塑他日後對於探索世界與適應挑戰的思考，進而談到他認為未來世界的三大必備技能：韌性（Resilience)、批判性思考與呼召（Critical Thinking& Calling)、同理心(Empathy)，除此之外，他更特別提到多元語言跟認識世界的關係。對於正在積極推展雙語教育、國際教育的台南而言，這些觀點的分享，非常切合需求。

適逢市府在永康新總館辦理的美國姊妹市俄亥俄州哥倫布市特展，蔡南亭組長一行也順道參觀了這場展覽，欣賞哥倫布的城市介紹以及現場展示的主題藏書。

蔡南亭組長擁有美國史丹佛大學宗教學博士學位，通曉中文、台語，他在2010年加入美國國務院前，曾在美國公、私立大學教授亞洲宗教學及哲學，外交生涯中曾派駐喬治亞、菲律賓以及中國，在2020年7月就任美國在台協會高雄分處文化新聞組組長。