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500元客庄券月底到期「4成未用」　客委會宣布：40間家樂福也可用

▲▼「客庄券」最終輪抽籤暨啟動記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲客委會統計「客庄券」目前使用率約6成。（圖／記者林育綾攝）

文／中央社

客委會今天表示，目前客庄券2.0使用率約6成，預計26日舉辦第2波抽獎；可使用的店家除已認證逾2880家店家外，4月底前於客家文化發展區內40間家樂福門市也可供民眾消費。

客家委員會配合行政院疫後振興計畫，推出「客庄券2.0專案」，發放每張面額新台幣500元、逾40萬份數位客庄券，票券使用期限至4月30日止，合作店家包含購物、美食、體驗、住宿及交通等類別逾2880家合作店家。

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為協助客庄優質店家商品上架大型通路，客委會日前有條件開放全國70個客家文化重點發展區內的連鎖性店家加入，連鎖性店家只要提出推辦與振興客庄產業相關行銷活動企劃，經客委會審認後，即可加入合作店家。

客委會今天發布新聞稿表示，其中家樂福量販店及超市於4月7日至4月19日辦理「客家好味道」活動，在全國70個客家文化重點發展區共40間客庄門市進行客家產業行銷推廣活動，歡迎尚未用券的民眾前往家樂福客庄門市及其他合作店家消費使用。

客委會官員告訴中央社記者，雖然家樂福活動4月19日結束，但在4月30日之前皆可持客庄券至客家文化重點發展區內的家樂福門市消費，品項不限。

客委會統計，「客庄券2.0」領券率逾9成，目前用券率逾6成；為提升用券熱度，將於4月26日辦理第2波抽獎活動，針對於4月1日至4月19日限定期間內消費完500元客庄券的民眾及第1波未中獎者，均可參加，將抽出包含2支iPhone 13手機在內，共計262個獎項。

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