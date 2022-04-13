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LIVE／本土確診再飆新高？陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。本土病例每日增加，昨天已經來到551例，今日是否續飆高？陳時中上午透露BNT疫苗採購案進入最後階段，其中包括5~11歲兒童疫苗，要4方談判。另外，傳出民進黨7月提名陳時中選台北市，並由醫界出身的立委邱泰源接任衛福部長，相關事宜預期記者會中說明。

國內本土疫情延燒，昨天單日新增本土病例達551案，校園方面也有多達274所停課，教育部昨天公布新停課標準，「全校停課標準將放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天」，卻引發家長反彈，認為太過寬鬆，陳時中今日上午在立院回應，規定教育部已經公布，有相關意見反應教育部，再來討論。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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藍委蔣萬安問及兒童施打疫苗規劃與BNT採購進度，陳時中回應，BNT疫苗採購案進入最後階段，這次合約比較複雜的關鍵在於也要採購「幼兒（5~11歲）劑型」，該劑型提供方為輝瑞而非BNT，將進行BNT、輝瑞、代理商上海復星以及我方的4方談判。

另外，名嘴周玉蔻今貼文轉述民進黨打算7月提名衛福部長陳時中參選台北市長，而且由民進黨不分區立委邱泰源接任衛福部長，陳時中上午被問及此事，他僅回答「要問周玉蔻」，至於邱泰源接任，他則表示「沒想到那麼多」。

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