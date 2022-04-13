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物理系曾是第一志願！分數直逼電機現跌落神壇...網嘆：就業導向

▲▼畢業，畢業生，大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大學就讀的科系，會影響外來就業。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近年來科技業一直是熱門的就業選項，電機系理所當然成為第二類組的第一志願，不過有一名網友表示，10年前物理系的分數曾擠下電機成第一志願，現在卻跌出二類組前10名，好奇以前物理系分數會飆高的原因。有網友指出，因為物理系很好跨二類組領域，但現在選系變成就業導向下導致跌下神壇。

一名網友在PTT以「當年物理系是怎麼攀升到第二志願的」為題發文，表示有點年紀的都知道，當年二類組第一志願是台大電機，第二志願是台大物理，但跟現今狀況比起來，物理系已不太有人想念，好奇「那幾年物理系是發生什麼事，怎麼讓系所排名那麼前面？」

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▲原PO好奇以前物理系分數會飆高的原因。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引發熱議，有網友就指出，因為物理系容易跨領域，進可攻退可守，所以分數高，「物理很容易跨領域吧」、「物理要轉二類組領域都很好轉阿！」、「認識兩個台大物理畢業的，工作表現都很優」、「當年物理系訓練好，進園區輕輕鬆鬆。」、「還有第一過喔，不知道在想啥」、「好像15年前附近，物理系就是第二志願」。

對於跌落神壇原因，過來人感嘆表示，「台灣現在很就業導向了，系要直接等於該產業」、「現在都書審化跨領域越來越不利。」、「物理系夠聰明才讀得來」、「被騙，當時以為物理系畢業比電機還屌！」、「跨光電和固態居多，別再騙惹」、「竹科的pay決定科系的熱門程度」、「當年填資工的學生笑呵呵，賺爆」。

根據教育部資料顯示，2010年大學考試入學分發，二類組科系中台大物理系最低錄取分數408.01分，首次超越台大電機的404.55分，成為二類組志願榜首，當年大學考試入學分發委員會分析，物理系分數變高應該和半導體或光電產業愛用物理專業的人才有關。

不過在2020年台大物理系卻首次跌出二類組前10名，被交大資工系乙組超越，就有升學輔導專家分析，可能與考生選系不選校有關。

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