　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停課標準鬆綁引反彈　陳時中：有相關意見反應教育部

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情延燒，昨天單日新增本土病例達551案，校園方面也有多達274所停課，教育部昨天公布新停課標準，「全校停課標準將放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天」，卻引發家長反彈，認為太過寬鬆，衛福部長陳時中今日回應，規定教育部已經公布，有相關意見反應教育部，再來討論。

▲▼立法院社福及衛環委員會 陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院社福及衛環委員會，衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部長潘文忠昨天出席中央疫情指揮中心例行記者會，說明修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」，比起以往要寬鬆。

但因12歲以下孩童不得施打疫苗，處在高風險環境，因此引發許多學童家長不滿，甚至留言灌爆教育部粉專「別人的孩子死不完嗎？」。雲林縣也宣布考量12歲以下學童風險，不跟進教育部12日最新公告的停課標準。陳時中今日回應，規定教育部已經公布，有相關意見反應教育部，再來討論。

針對國內因應疫情出現的快篩搶購潮，以及價格比國際要高出許多問題，是否要成立快篩國家隊，陳時中表示，有針對快篩進行準備，但沒有說是快篩國家隊，蘇貞昌院長已經宣示，要量足、價穩，會在短期達到這目標。

至於快篩價格是否政府核定？陳時中說，除非訂為防疫物資才會有徵用、定價問題，目前並沒有。另被問及何時達到上萬例高峰，陳時中說，這是有可能，要看疫情發展，現在還是初期發展，整體曲線還沒有很清楚。目前Rt值2.0，發展還是會很迅速。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
搶到阿妹搖滾區神位「女星急退票」！　連爆9確診怕了
手機突跳通知「安裝社交距離APP」　用戶嚇到狂+1
獨／確診賠8萬大爆單！　這家「防疫保單」要停售了
快訊／總統府國安會有人確診　134人篩檢出爐
快訊／新竹縣開槍！　不甩教育部「新停課標準」
快訊／李明哲關5年將出獄！　國台辦：安排返台
快訊／跟進中央！　新北今實施新停課標準
快訊／高醫爆確診足跡！　千人採檢結果曝
啦啦隊正妹「40歲還有超狂嫩臉」！　震撼2女星
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳吉仲：全台雞蛋「供需接近正常」　3月底後沒再從日本進口了

有打疫苗隔離3天就夠了！美權威專家3數據算出「台灣開放下一步」

高雄跟進中央「新停課標準」　陳其邁：依疫調風險做最大考量

BNT採購達最後階段！陳時中曝關鍵：幼兒劑型由輝瑞供應　需4方談判

手機突跳通知「安裝社交距離APP」嚇到　安卓人狂+1！CDC解答

本土恐破萬？前台大醫：國人「見這數字」就會受不了

新竹縣也開槍！不甩教育部「新停課標準」　嚴守國小防線

月領40K跳槽大公司少5000元　工程男列5差異：該換嗎？

星宇航空招募「自訓飛航員」　5／1起可投履歷！1年內須有飛行經驗

合歡山高山杜鵑花季開始　翠峰至大禹嶺路段4／16起高乘載管制

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

林志穎辣妻跳舞拍片遭酸「不上班？」　陳若儀犀利反擊被讚爆

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

陳吉仲：全台雞蛋「供需接近正常」　3月底後沒再從日本進口了

有打疫苗隔離3天就夠了！美權威專家3數據算出「台灣開放下一步」

高雄跟進中央「新停課標準」　陳其邁：依疫調風險做最大考量

BNT採購達最後階段！陳時中曝關鍵：幼兒劑型由輝瑞供應　需4方談判

手機突跳通知「安裝社交距離APP」嚇到　安卓人狂+1！CDC解答

本土恐破萬？前台大醫：國人「見這數字」就會受不了

新竹縣也開槍！不甩教育部「新停課標準」　嚴守國小防線

月領40K跳槽大公司少5000元　工程男列5差異：該換嗎？

星宇航空招募「自訓飛航員」　5／1起可投履歷！1年內須有飛行經驗

合歡山高山杜鵑花季開始　翠峰至大禹嶺路段4／16起高乘載管制

陳吉仲：全台雞蛋「供需接近正常」　3月底後沒再從日本進口了

疫情持續擴大！花蓮緊急啟動3快篩站　足跡重疊速蒒檢

有打疫苗隔離3天就夠了！美權威專家3數據算出「台灣開放下一步」

日月光高雄廠取得IPMVP能源績效驗證　節電逾768萬度

高雄跟進中央「新停課標準」　陳其邁：依疫調風險做最大考量

BNT採購達最後階段！陳時中曝關鍵：幼兒劑型由輝瑞供應　需4方談判

3分之1班級確診才停課？　國民黨團轟決策粗糙：放生國小學童

大甲媽16日回鑾台中　警全面戒備維護遶境安全

俄兵洗劫車諾比！誤把放射物當「紀念品」　輻射量等於700kg核廢料

太驚喜！這罐吃得到「烏魚子＋干貝絲」　拌飯拌麵超涮嘴

生活熱門新聞

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

大甲媽遶境負聲量創新高　藍綠大咖缺席避談

重機遇鬼切逼車！煙燻妝妹：我有打燈啊

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

PLG「口罩長髮妹」神到了！　48分鐘被拍10分鐘超清晰

停課標準大鬆綁　家長見潘文忠臉書「15字」狂酸

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

連千毅找到夜市翻桌仔　罰站道歉

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

單日病例破萬「有可能」　陳時中：目前還在初期、發展迅速

她辭65K工作「月拿10萬顧家」　下場剩2滴淚

50嵐「最頂品項」曝　網：想接管子送到家

快訊／國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

死守馬力波48天　烏海陸兵投降了

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

澎恰恰半夜反擊！

大甲媽遶境負聲量創新高　藍綠大咖缺席避談

重機遇鬼切逼車！煙燻妝妹：我有打燈啊

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

PLG「口罩長髮妹」神到了！　48分鐘被拍10分鐘超清晰

直擊金孫男友夜進「Lulu 6千萬豪宅新家」　

疫情警戒標準陳時中曝9字　藍委愣住

停課標準大鬆綁　家長見潘文忠臉書「15字」狂酸

電擊GG救早洩　40秒快槍俠持久7倍嗨翻

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面