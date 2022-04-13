停課標準鬆綁引反彈　陳時中：有相關意見反應教育部

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情延燒，昨天單日新增本土病例達551案，校園方面也有多達274所停課，教育部昨天公布新停課標準，「全校停課標準將放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天」，卻引發家長反彈，認為太過寬鬆，衛福部長陳時中今日回應，規定教育部已經公布，有相關意見反應教育部，再來討論。

▲立法院社福及衛環委員會，衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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教育部長潘文忠昨天出席中央疫情指揮中心例行記者會，說明修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」，比起以往要寬鬆。

但因12歲以下孩童不得施打疫苗，處在高風險環境，因此引發許多學童家長不滿，甚至留言灌爆教育部粉專「別人的孩子死不完嗎？」。雲林縣也宣布考量12歲以下學童風險，不跟進教育部12日最新公告的停課標準。陳時中今日回應，規定教育部已經公布，有相關意見反應教育部，再來討論。

針對國內因應疫情出現的快篩搶購潮，以及價格比國際要高出許多問題，是否要成立快篩國家隊，陳時中表示，有針對快篩進行準備，但沒有說是快篩國家隊，蘇貞昌院長已經宣示，要量足、價穩，會在短期達到這目標。

至於快篩價格是否政府核定？陳時中說，除非訂為防疫物資才會有徵用、定價問題，目前並沒有。另被問及何時達到上萬例高峰，陳時中說，這是有可能，要看疫情發展，現在還是初期發展，整體曲線還沒有很清楚。目前Rt值2.0，發展還是會很迅速。