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社會 社會焦點 保障人權

女大生分手前想刪壞壞照　偷看砲友手機「驚見7女」結局慘

記者黃翊婷／綜合報導

台中女大生小蘋（化名）與砲友分手前，懷疑對方沒有刪除手機內的性愛照片，於是偷偷檢查手機，沒想到竟然看見另外7名女子的聊天紀錄，最後乾脆翻拍照片再傳給男方母親。台中地院法官認為，小蘋是因為一時意亂情迷才會「獻身」拍照，雖然動機可以理解，但方式有爭議，因此依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處拘役25日，得易科罰金2萬5000元。

▲▼手機。（圖／記者許力方攝）

▲小蘋在分手前偷看砲友的手機，卻害自己吃上官司。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，小蘋與砲友曾一起拍攝親密影像，去年2月間雙方因故鬧分手，她懷疑男方沒有依約把手機裡的性愛照片通通刪除，於是趁著對方尚未睡醒之際，擅自拿走放在床頭櫃的手機並輸入解鎖密碼，瀏覽手機相簿和社群軟體Instagram的聊天內容。

小蘋沒有想到的是，砲友竟然還與另外7名女網友有關係，氣得用自己的手機拍下對話內容，再傳送給男方的母親，結果雙方不僅真的在當天分手，還害自己吃上官司。不過，男方在偵訊時表示，兩人從未在一起過，根本沒有分手這個問題，他們只是會相約一起進行性行為而已。

台中地院法官認為，就算是砲友，也算是親密關係伴侶，小蘋已經是智慮成熟的成年人，卻不思以理性、合法的方式處理感情問題，反而恣意瀏覽男方的手機相簿，沒有找到「兩人的親密影像」，竟轉而竊錄他人的非公開談話內容，行為實有不該。

法官接著說，考量到小蘋目前仍在就學中，沒有其他前科紀錄，只是一時意亂情迷才會拍攝親密照片，唯恐分手後照片會變成把柄，所以鋌而走險，動機雖然可以理解，但方式有爭議，加上雙方經調解不成立，最終依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪判她拘役25日，得易科罰金2萬5000元，全案仍可上訴。

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