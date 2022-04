英國開嗆俄羅斯：證實使用「化學武器」　所有選項都放上檯面

▲俄軍傳出在馬力波使用化學武器。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

俄軍傳出可能對烏克蘭南部港城馬力波(Mariupol)動用化學武器,英國方面正積極查核使用化武的真實性,並且對媒體表示,只要證實俄軍在烏克蘭使用化武,「所有的選項都會放上檯面」。

根據英國天空新聞(Sky News)報導,英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)表示,英國正積極查核有關俄軍在馬力波,使用化學製劑的報導是否屬實,任何使用此類武器的行為都將是戰爭的「無情升級」。

英國議員海皮(James Heappey)則表示,「只要確定使用(化武),就西方的應對而言,所有可能的選擇都擺在檯面上」。

根據《新聞週刊》報導,烏克蘭國民警衛隊亞速營指稱,俄軍利用無人機向馬力波的軍隊與平民投放以不明原料製成的有毒物質,使得被害者出現呼吸衰竭等症狀。

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.