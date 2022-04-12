烏克蘭女性被俄軍「集體關地下室」25天！　獲救發現9人已懷孕

▲基輔近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍攻擊下變得殘破不堪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

位於烏克蘭首都基輔近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍攻擊下變得殘破不堪，除了撤軍後遍地的平民屍體外，更有居民回到家中後發現，有具女性遺體全身赤裸被丟在地窖，還在附近發現了使用過的保險套。烏克蘭人權監察員表示，當地還有一群女性被集體關在地下室，忍受長達25天的暴行，更有其中9人已經懷孕。

根據《紐約時報》報導，退休水電師傅舍皮特科（Shepitko）在俄羅斯軍隊撤出後，帶著家人返回位在布查的住家後發現，他的房子被洗劫一空，院子裡全是被丟棄的酒瓶和垃圾，而他的侄子則在院子的地窖內發現一具女性遺體，她頭倒著坐在椅子上，身上披著一件毛大衣，但大衣底下全身赤裸。

舍皮特科說，這名女性頭部有明顯彈孔，地上也發現兩枚彈殼，更恐怖的是，他們在附近發現了破損的保險套包裝袋，以及一個已經用過的保險套。烏克蘭官方人權監察員捷妮索娃（Lyudmyla Denisova）表示，這名女性的遭遇只是俄軍眾多暴行的其中之一，呼籲聯合國調查「俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪的事實」。

丹尼索娃說，自從俄軍撤離後，他們已經接獲多起性暴力案件，其中一件是一群婦女和女孩被俄軍集體關在地下室裡面，被迫接受長達25天的暴行，其中9人在獲救後發現已經懷孕，「這些行為是為了報復烏克蘭的抵抗，也可能是俄軍將性暴力作為對烏克蘭婦女的戰爭武器。」

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