百年龍泉古井整建完成　南投市重現古早洗衣場巷弄美學空間

▲南投市龍泉古井洗衣場以壁畫、龍燈妝點，重現昔日風華（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為將巷弄人文美學結合文化觀光美食等元素，南投縣政府斥資200萬元整理更新南投市百年古井龍泉井，打造城市巷弄美學的新空間，並重現充滿活力的古早洗衣場，日前在地方鄉親見證下，百年龍泉井重新揭幕啟用。

龍泉井改善工程落成及壁畫揭幕典禮於8日登場，吸引大批民眾共襄盛舉，縣長林明溱與縣議員曾振炎、張嘉哲、賴燕雪、南投市代會主席張惠卿、多位代表及龍泉里長鄭木桂、社區理事長柯福榮等人都參加，現場還有社區民眾帶來舞蹈表演、國樂演奏及茶席迎賓，氣氛熱絡歡喜。

林明溱指出，龍泉井的天然湧泉水源豐沛、冬暖夏涼，百年來形成天然洗衣場，常有居民洗衣、洗菜，但隨著歲月更迭，古井周遭設施老舊損壞且環境雜亂、頂棚年久失修、夜間照明不足，甚至古井井牆也告破損，經張嘉哲、曾振炎等議員反映建議，他指示觀光處投入200萬元重新整修。

目前該洗衣場景觀已整復完成，包含抿石鋪面、棚架圍籬更新美化、水井欄杆、落水槽整修、照明設備更新及出入巷道路面改善，另邀請在地知名年輕藝術家謝弘志，經詳實調查研究和2個月時間彩繪出結合文化、觀光、美食等特色元素的巨型「南投市美景藝術牆」，也請到書法大師李轂摩親筆「飲水思源、龍泉福地」，還以當代藝術家洪易設計的「魚龍燈」妝點牆面，形塑具創新獨特的藝術美學街區空間。

張嘉哲、曾振炎也指出，龍泉古井洗衣場整體改善活化後，深獲地方眾好評，未來更可結合周邊特色小吃、南投百年戲院、龍泉寺、稅務出張所、藍田書院等市區美食及景點，打造南投市區輕旅行遊程，營造打卡拍照及旅遊的新據點。