跟進新北「輕症在宅照護」？　柯文哲：先放防疫專責旅館

記者袁茵／台北報導

指揮中心11日宣布，新增439例本土確診，其中台北市有100例。關於台北市目前尚未加入中央「輕症在宅照護」試行，台北市長柯文哲表示，目前鼓勵居家隔離者自宅隔離，但因為台北市有加強版防疫專責旅館，所以確診者原則送入加強版防疫專責旅館，而北市也會如火如荼規劃在宅照護系統。

柯文哲11日下午出席防疫記者會，他提及，將來病例變多時，要思考如何以最低成本與疫情共存，一開始居家隔離者都會送到防疫旅館，可是現在4月起慢慢鼓勵在自宅居家隔離。

柯文哲指出，未來北市會有2組人，分別是被匡列者與確診者，被匡列者以往都是送入防疫旅館隔離，但因為全部都在防疫旅館會使成本太高，所以一部分要放在自宅裡面居家隔離；另一組確診者部分，北市先準備加強版防疫專責旅館1300床，但如果每天確診數超過130例時，要開始思考將確診者放在家裡面。

柯文哲提及，雖然目前新北市試行輕症在宅計畫，但因為台北市還有防疫專責旅館，所以疫情未達緊繃時，就盡量先放到防疫專責旅館，過多時也許就放在自宅，並且在本週建立網路虛擬醫院系統。

最後，柯文哲總結，目前已有些居家隔離者放在家中，而確診者原則還是送到防疫專責旅館，等到人數過多時，「也許我們就會放在家裡。」但放在家的照護系統則如火如荼規劃中。