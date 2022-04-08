【廣編】愛之味、魔咕飲全新力作　推出新品口味「鳳梨康普茶」

【廣編特輯】

圖、文／魔咕飲國際生技提供

有著2000年歷史的康普茶，近年流行於歐美的政商名流與明星大腕，2019年由愛之味食品生技集團攜手魔咕飲國際生技，推出台灣市場第一瓶、也是唯一常溫保存、活菌活酵的康普茶，經典原味上市不但立即獲得2019年「世界食品品質金牌獎」、「歐盟A.A.無添加三星認證」殊榮，更廣受消費群喜愛，即便工廠24小時加班仍數度面臨缺貨。

愛之味食品生技集團與魔咕飲國際生技今年再度攜手合作，推出新品口味「Kulu Drink® 鳳梨康普茶」。台灣是全球最佳的鳳梨產區，除了為本土農業盡一份心力，台灣金鑽鳳梨香酸甜可口、高營養價值也是作為新品原料的主要考慮因素。鳳梨康普茶再次由ISO17025國家級實驗室愛之味中央健康科學研究院數十位國際研發團隊領銜，經過長達2年配方測試、24次試車、檢驗、調整，以專業技轉與獨家工法，耗資千萬共同研發出新一代健康機能飲料。以嚴選茶葉萃湯與優勢菌種（酵母菌，醋酸菌和乳酸菌），經過獨家多段式天然發酵製程，綿密的氣泡搭配濃郁的紅茶香氛勾勒出鳳梨香醇酸甜的滑順口感，不僅風味絕佳，更加強「活菌」與「活酵」的優點。品牌Slogan 「生活就要酵」最佳詮釋了這瓶兼具健康、美麗、樂活、養生等消費需求的健康魔法飲。

