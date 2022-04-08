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Google官方認證這11款App藏有木馬病毒　恐竊取個人銀行帳號密碼

▲▼ 歐盟告google 。（圖／路透社攝）

▲Google官方提出警告這11款App藏有木馬病毒。（圖／路透社攝）

記者余弦妙／綜合報導

現代人手機幾乎不離身，而且會大量下載App，不過使用Android手機用戶要小心了，這11款App疑似會竊取個人資料，且已經遭Google Play商店認證恐藏有木馬程式。

根據外媒報導指出，目前Google自去年開始就已經陸續的將這11款可能藏有木馬程式的惡意App從Play商店刪除，因為這11款惡意App恐怕會到取手機用戶的銀行銀行帳號、密碼、電子郵件、電話號碼等個資，根據預估目前總下載人數恐已超過6000萬人。

然而，Goole在發現後雖已將其刪除，不過並未限制不能重新上架，因此母前多數App已經重回Play商店，但是否有已經惡意程式刪除並無法知曉，所以還是建議大家將其刪除，不要安裝。

以下為11款含有惡意軟體的App：

Speed Camera Radar

Al-Moazin Lite (Prayer Times)

Wi-Fi Mouse (remote control PC)

QR & Barcode Scanner (developed by AppSource Hub)

Qibla Compass - Ramadan 2022

Simple weather & clock widget (developed by Difer)

Handcent Next SMS-Text with MMS

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