農民心淌血！萬丹泥火山「時隔半年」再噴發　現場拉封鎖線

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣萬丹泥火山今(8日)清晨5時許噴發，滾滾泥流不斷湧出，現場還揚起陣陣白煙。萬丹鄉灣內村村長陳玉意在臉書感嘆「農民的心又在淌血了！」表示此次噴發與上次間隔約半年，目前已經通報有關單位拉起封鎖線。

此次泥火山噴發地點與半年前一樣是在泉源聖殿旁，由於噴發口鄰近房屋，無法點火讓瓦斯迅速釋放，只能讓泥漿不斷噴發，眼見泥漿就要湧入一旁農田，農民也急忙疏導，避免農作物受害。

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▲屏東萬丹泥火山噴發。（圖／萬丹鄉灣內村村長陳玉意提供）