　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身上有這5種痣恐奪命！　醫曝「ABCDE辨識法」

▲手掌有痣。（圖／記者周依儒攝）

▲黑色素瘤可能生長在手掌、腳底。（圖／記者周依儒攝）

記者崔子柔／綜合報導

造成皮膚癌的最大主因就是紫外線，民眾除了要做足日常防曬以外，也該不時檢查皮膚是否出現異狀，由於皮膚癌早期往往不明顯而且生長緩慢，因此在門診常常會看到症狀已經發生4~5年而求醫的病患，馬偕紀念醫院血液腫瘤科主任謝瑞坤指出，民眾可透過「ABCDE」方法來做自我檢視。

謝瑞坤在台灣癌症基金會皮膚癌專區撰文指出，皮膚是自己能觀察到的器官，所以皮膚癌常能在初期就被發現，「如果有新發現的皮膚腫瘤，快速長大的皮膚腫瘤，或出現潰瘍或流血、長期無法癒合（超過一個月）的潰瘍傷口應儘快到皮膚科就診」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

耳朵有痣可以嫁！她激推「從9種耳相」挑到好老公。（圖／記者李佳蓉攝）

▲沒有異狀的痣則不需過於擔心。（圖／記者李佳蓉攝）

謝瑞坤提到，民眾應透過「ABCDE方法」，定期檢查身上黑痣的變化， A（asymmetry）：不對稱性，惡性腫瘤大多看起來不對稱。B（border）：邊緣，惡性腫瘤大多邊緣不平滑、不規則。C（color）：顏色，惡性腫瘤大多邊顏色不均勻。D（diameter）：大小，後天發生的腫瘤直徑超過0.6公分要特別注意。E （elevation）：隆起，惡性腫瘤生長快速，會在數週至數個月內快速隆起。

謝瑞坤指出，基底細胞癌及鱗狀細胞癌如果能夠早期發現診斷，通常只需做手術切除，治癒率很高，目前已知造成皮膚癌的最大主兇是紫外線，為了減少紫外線長期對皮膚的傷害，持續的防曬工作就是非常重要的課題。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
快訊／中正大學1學生確診　「全棟消毒」調查足跡
快訊／台61爆嚴重車禍！曳引車頭卡「T霸看板」變形翻車
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

居家隔離鬆綁6大QA一次看　住雅房「在家隔離」2重點曝

身上有這5種痣恐奪命！　醫曝「ABCDE辨識法」

每天恐萬人確診！名醫一理由不擔心：應增加自然感染

今年第一颱「馬勒卡」今晚形成　大迴轉路徑曝！明起逐日熱如夏

不斷更新／單日爆82學生確診　全台13縣市124校停課防疫

屁孩踏墓碑扮「尿尿小童」舉一根狂噴　網友嚇壞…曝可怕後果

確診者至信義新光三越、微風三總　業者已清消

快訊／又有學校淪陷！中正大學1學生確診　「全棟消毒」調查足跡

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚：好療癒

百元小火鍋霸主出爐！老饕狂推「3家神店」太划算：CP值破表

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

今日決戰！打龜號零四測試10點登場　風車大道湧人潮見證歷紀錄

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

打龜號8.72秒跑贏杰爺　廖老大哽咽：讓中國人知道台灣有快車

居家隔離鬆綁6大QA一次看　住雅房「在家隔離」2重點曝

身上有這5種痣恐奪命！　醫曝「ABCDE辨識法」

每天恐萬人確診！名醫一理由不擔心：應增加自然感染

今年第一颱「馬勒卡」今晚形成　大迴轉路徑曝！明起逐日熱如夏

不斷更新／單日爆82學生確診　全台13縣市124校停課防疫

屁孩踏墓碑扮「尿尿小童」舉一根狂噴　網友嚇壞…曝可怕後果

確診者至信義新光三越、微風三總　業者已清消

快訊／又有學校淪陷！中正大學1學生確診　「全棟消毒」調查足跡

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚：好療癒

百元小火鍋霸主出爐！老饕狂推「3家神店」太划算：CP值破表

「布查屠夫」被調回前線！烏軍揭俄計謀：讓他們戰死沙場不能受審

居家隔離鬆綁6大QA一次看　住雅房「在家隔離」2重點曝

姪子姪女「住我房拿我錢」出事卻神隱！　曹西平氣炸：可知四叔病了

馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣　預計至少1.5億拍出

警察上酒店！　照片身分曝光「一大票少爺衝上遞毛巾」

炒房最高罰5000萬！政院今修《平均地權條例》

聯準會會議紀錄釋鷹派訊號　美股收低144點、那指跌逾2%

身上有這5種痣恐奪命！　醫曝「ABCDE辨識法」

《華燈》七仙女＋寶寶妝髮全公開！80年代流行外翻法拉頭、粗平眉

美財長：拜登希望將俄逐出G20　若俄與會將抵制

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

生活熱門新聞

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

確診者「台北便服酒店」待4天！吃拉麵射飛鏢

即／中正大學1學生確診　全棟消毒

不斷更新／全台13縣市122校今停課防疫

百元火鍋霸主出爐！老饕狂推3家神店

即／台中+3！逢甲大學生居隔「陰轉陽」

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

即／兒童新樂園爆確診足跡！北捷回應了

獨／3歲女童流濃鼻涕2月　醫夾出「黃綠蚵仔」

男踏墓碑扮尿尿小童　舉一根狂噴

沒打第3劑未來恐列管制！陳時中證實：限制場所會愈來愈多

雲林女確診Ct值11.6　4天連假北港趴走

新北柔道生友人返彰化確診　洗車場聊天再傳1人

快訊／即起居家隔離放寬！可同戶隔離

更多熱門

相關新聞

「長出這5種痣」恐奪命！　ABCDE口訣分辨痣好壞

「長出這5種痣」恐奪命！　ABCDE口訣分辨痣好壞

你注意過自己的痣嗎？身上出現不明黑點，小心可能是癌前病變的徵兆！良性的黑色素細胞稱為「痣」，但痣若隨時間莫名變大、變形，就可能潛藏奪命癌症的危機。醫師指出，若想改善皮膚問題，可多吃玉米、番薯等抗氧化成分高的食物，並提供「ABCDE識別法」讓大家自行檢測，如發現黑點有奇怪之處，就得提高警覺。

辣媽「罹癌第4期」崩潰酗酒6年才知是誤診

辣媽「罹癌第4期」崩潰酗酒6年才知是誤診

視訊發現痣離奇變大　男幾周後罹癌

視訊發現痣離奇變大　男幾周後罹癌

18歲妹忽略「黑痣冒血」身亡　驚悚真相曝

18歲妹忽略「黑痣冒血」身亡　驚悚真相曝

臉上傷口難癒、出現異常腫塊　當心皮膚癌纏身

臉上傷口難癒、出現異常腫塊　當心皮膚癌纏身

關鍵字：

皮膚癌

讀者迴響

熱門新聞

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

身分證中2碼免費卜卜蜆鍋吃到飽

快訊／台61爆嚴重車禍！曳引車頭卡「T霸看板」變形翻車

外星人找人類做愛　美機密文件曝光

小S節目傳回南韓「她自爆夜店幽會韓男團」　韓網瘋猜：廁所那位

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

墾丁租機車出遊！他騎10公里見胎紋全消失

60歲醫靠「一份醣飲食法」狂剷24公斤！逆轉糖尿病

周曉涵跟緋聞男友「床上雙人運動」！　發聲認PO影片

羅智強激動拍桌！還原3小時通話內容

日本解除106國邊境管制8日實施　名單沒台灣

確診者「台北便服酒店」待4天！吃拉麵射飛鏢

自行車騎士遭逼車　高檔單車下秒成廢鐵

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面