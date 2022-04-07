身上有這5種痣恐奪命！　醫曝「ABCDE辨識法」

▲黑色素瘤可能生長在手掌、腳底。（圖／記者周依儒攝）



記者崔子柔／綜合報導

造成皮膚癌的最大主因就是紫外線，民眾除了要做足日常防曬以外，也該不時檢查皮膚是否出現異狀，由於皮膚癌早期往往不明顯而且生長緩慢，因此在門診常常會看到症狀已經發生4~5年而求醫的病患，馬偕紀念醫院血液腫瘤科主任謝瑞坤指出，民眾可透過「ABCDE」方法來做自我檢視。

謝瑞坤在台灣癌症基金會皮膚癌專區撰文指出，皮膚是自己能觀察到的器官，所以皮膚癌常能在初期就被發現，「如果有新發現的皮膚腫瘤，快速長大的皮膚腫瘤，或出現潰瘍或流血、長期無法癒合（超過一個月）的潰瘍傷口應儘快到皮膚科就診」。

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▲沒有異狀的痣則不需過於擔心。（圖／記者李佳蓉攝）



謝瑞坤提到，民眾應透過「ABCDE方法」，定期檢查身上黑痣的變化， A（asymmetry）：不對稱性，惡性腫瘤大多看起來不對稱。B（border）：邊緣，惡性腫瘤大多邊緣不平滑、不規則。C（color）：顏色，惡性腫瘤大多邊顏色不均勻。D（diameter）：大小，後天發生的腫瘤直徑超過0.6公分要特別注意。E （elevation）：隆起，惡性腫瘤生長快速，會在數週至數個月內快速隆起。

謝瑞坤指出，基底細胞癌及鱗狀細胞癌如果能夠早期發現診斷，通常只需做手術切除，治癒率很高，目前已知造成皮膚癌的最大主兇是紫外線，為了減少紫外線長期對皮膚的傷害，持續的防曬工作就是非常重要的課題。