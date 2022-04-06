美英澳擬共同發展極音速武器　劍指中國

▲高超音速導彈「東風-17」。（圖／翻攝央視）



文／中央社紐約聯合國總部5日綜合外電報導

美國、英國、澳洲組成的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）今天宣布將共同發展極音速、反極音速及電子戰軍力，對此中國常駐聯合國代表張軍警告，這些措施可能在世界其他地區導致如烏克蘭衝突的危機。

部分專家認為AUKUS這些措施劍指中國。

張軍告訴記者：「不希望看到烏克蘭危機的人，就應避免做出可能導致世界其他地區爆發此類危機的事情。」

他表示：「就如中國古諺：己所不欲，勿施於人。」

同時，五角大廈轄下的國防先進研究計畫局（DARPA）今天宣布，美國最近試射一枚極音速飛彈，速度維持超過5馬赫（Mach），飛行高度超過6萬5000英尺（約1萬9800公尺）、距離超過555.6公里。

在極音速軍備方面，美國國會研究服務處（CRS）3月發表的一份極音速武器分析報告提到，共軍已多次成功試射並完成部署射程涵蓋台灣的「東風17」極音速飛彈，且去年8月曾秘密試射一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈。

極音速（hypersonic，又稱為超高音速）武器是指速度至少5馬赫（Mach）的導向武器。中國和俄羅斯都積極發展極音速軍備。