基隆+33！林右昌回應林氏壁「許願」　公布社區篩檢站陽性率

▲林右昌召開防疫記者會說明最新情形 。（圖／記者郭世賢攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

指揮中心5日公布台灣新增加216例本土確診病例，其中基隆新增33例，主要仍為小吃店傳播。對此，基隆市長林右昌也說明相關情形，表示5日新增加的確診中，小吃店傳播鏈中增加8例、中正區某工地傳播鏈新增2例、托嬰中心傳播鏈新增6例、校園相關案例新增4名，並有9名家庭群聚感染與2名感染源仍需進一步調查釐清。

林右昌指出，小吃店相關案例新增8例，其中有7例為居隔期間陰轉陽確診，3人為消費者友人接觸；另外4例為一家人，為原本相關確診案例的家人。而剩下的一例，確診者自述因婆婆開小吃店，婆婆負責照顧的姪子寄放在他家，且姪子有出現流鼻水症狀，懷疑因此感染，但真正的感染來源仍有待進一步調查釐清，基隆市府因此先將該案站歸類為小吃店傳播鏈中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在中正區某工地則新增2人，為案24739，該案為案24714的接觸者，目前還在疫調當中；並有案24886，為案23856的鄰居。

不過在托嬰中心傳播鏈中，則再新增6人確診，6案均為居隔期間陰轉陽確診，其中案24733與案24741，2人為案24783的太太和孩子；而案24734與24736則為案24554所照顧的幼兒雙雙確診；另案24979為確診小朋友的父親，目前在醫院陪小朋友收治當中，另最後一名則為案24876，為托嬰中心的教保員。

至於在校園相關部分則新增4人，其中海洋大學相關傳播鏈新增1人，為案24887，該案是在解隔前篩檢發現陰轉陽，Ct值相對較高，對校園安全沒有影響；另崇右科大新增1人，為案24895，同樣於匡列期間陰轉陽；並有經國與二信中學分別新增1人，為案24737與案24885，均為解隔前陰轉陽確診。

在家庭群聚部分則新增9人確診，其中7例為原本匡列對象，案24837與24838為一對父女，2人疑似和24589有接觸確診；而案24889、24890與24891則為一家人，疑似與案23120有接觸；案24892則為案23633父親、案24740為案23901的太太，7人均以在匡列範圍中，不過該傳播鏈中仍有在新增2人確診，為案24742與24980，2人分別為案23901的鄰居和友人。

此外，與台北校園相關，南港高工新增2例，並有2名確診者的感染源仍有待釐清。

林右昌也指出，因應基隆警確診染疫情形，為求慎重，基隆警察局也在4日再次進行全局篩檢，總計篩檢1139人，驗出1人為陽性確診，緊急針對該員進行相關疫調後發現，該員最後上班日為3月31日，期間並無和確診同仁有所接觸，出半研判應非警局內部職場感染。

林右昌表示，該名確診的同仁其居住地為新北三重，並有2名室友，他在3/28進行第一次PCR採檢為陰性，3/29至4/3連續6次快篩陰性，直到4日PCR二採陽性確診，Ct值29，因而研判並非警局內職場傳播。市府也在第一時間將相關資料與新北市政府回報，以確切釐清該員的感染源頭。

而針對本土疫情升溫，而台大醫院感染科前醫師林氏璧等專家學者，特別點出新北與基隆二地區，希望這二處首長能夠每天公布檢驗數以及PCR陽性率，林右昌也在5日下午疫情記者會時回應相關情節，並公布基隆社區篩檢站近9日的PCR陽性數據，指出社區篩檢站自27日設立以來，截至4日共計篩檢26776人，陽性確診數是114人，平均下來是千分之4.26的陽性率。