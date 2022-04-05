不斷更新／連假期間校園疫情延燒　全台11縣市62校明天停課

▲疫情延燒進入校園，全台多所學校停課。（圖／記者楊淑媛翻攝）



生活中心／台北報導

清明4天連假即將結束，但因疫情全台多點爆發，各地紛傳學生或教師確診，明天許多學校仍持續停課防疫。《ETtoday新聞雲》彙整各縣市停課資訊，全台至少有11縣市62所學校、幼兒園及補習班明天全校或部分班級停課，或改採線上遠距授課。停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

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◎經國管理暨健康學院：

校內有3名學生確診，全校遠距教學至4月10日。

◎崇右影藝科技大學：

因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月18日。

◎南榮國中：

因有1名學生確診，校方在官網公告，確診個案班級停課10天（自3月30日起至4月8日），4月11日復課。

◎東信國小：

校內1名學生確診，該生班級8日復課。

◎海洋大學：

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）



【台北市】

◎東吳大學：

東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，預計4月11日才會復課。

◎台北市立大學：

台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日恢復實體授課。

◎台北商業大學：

台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學；後續若無特殊情況，4月11日起恢復實體授課。

◎中國科技大學：

有1名生確診，相關班級改遠距上課到4月10日。

◎世新大學：

2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，所有課程在4月11日前，一律改為線上教學。

◎南港高工：

2個班共11名學生、2名老師確診，並全校停止實體上課至11日，自12日起復課。

◎台北市立大學附小附幼：

校方在學校網站公告，因為有一學生確診，從3月29日起到4月7日全校停課10天，預計4月8日復課。

▲北市大附小附幼停課至4月7日。（圖／翻攝學校官網）

【新北市】

◎台灣藝術大學：

有師生確診，自4月2日中午12時至4月17日止全校全面線上授課。表演、實作等課程若需彈性調整授課者，得採其他替代方案或延後授課方式進行。

◎台北大學：

有1名學生染疫，校方宣布全校實施預防性線上授課至4月10日，台北校區進修推廣部進修課程比照辦理。

◎三峽區某國小、國中、高中：

一名體育老師確診，延燒同區3間學校，預計停課10天，4月11日復課。

◎光復國小：

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

◎中和區某國小暨幼兒園：

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

◎新莊區某國中、土城區某高中、永和區某高中：

各有一名學生確診，該班級停課10天，改線上教學。

◎海山國小：

有1名學生確診，該校3月31日上午宣布，該班級從3月31日起到4月10日停課，預計於4月11日復課。

▲海山國小有1名學生確診，該班級到4月10日停課。（圖／記者許靖騏攝）



【桃園市】

◎中原大學：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

◎桃園高中：

全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)。



◎仁和國小（含附設幼兒園）：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。



◎新坡國小（含附設幼兒園）：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。



◎中壢高商：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。



◎私立衛理幼兒園：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。



◎私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)：

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

◎私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)：

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

◎私立希望城堡幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。



◎中原國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。



◎瑞豐國小（含附設幼兒園）：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。



◎私立英格斯堡美語數學文理短期補習班：

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。



◎壽山高中：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

◎龜山國中：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

◎開南大學：

確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)，其餘班級維持正常上課。



◎龍安國小（含附設幼兒園）：

全校預防性停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。



◎同德國小及同德非營利幼兒園：

全校預防性停課7天(4/2~4/8)。

◎成功工商：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

◎經國國中及經國非營利幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)，其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)。



▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）



【新竹市】

◎關東國小：

有一名學童確診，學校停課至4/10。

◎新科國中：

一名教師確診，於4月6日起停課，4月18日復課。

◎康橋小學：

有確診者，於4月6日起停課，4月18日復課。

【新竹縣】

◎新豐鄉某私立幼兒園：

新竹縣衛生局3月31日表示，該幼兒園有一名5歲男童確診，匡列採檢全校師生145人(學童118人、教職員27人)，幼兒園全園停課10天。

◎國立新竹特教學校：

1學生確診，國小部6個班級47名學生、與確診學生同交通車的12名國高中學生均停課10天，4/8恢復到校上課。

【高雄市】

◎高師大附小：

高雄市3月31日宣布新增2位國小生確診，該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天。

【屏東縣】

◎美和科技大學：

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月8日止，校外班至4月10日止。

◎屏東大學：

該校120人參加台灣祭，3日公告4日起遠距教學至4月10日。

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

【宜蘭縣】

◎凱旋國小：

外聘教師和學童均確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

◎新生國小：

新生國小因有低年級學童確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

◎員山國小：

2名學生確診，全校停課至10日，11日復課。

◎光復國小：

2名學生確診，全校停課10天，11日復課。

◎中山國小：

累計2學童確診，全校停課10天，12日復課。

◎羅東國中：

2名代課教師確診，該校宣布3月31日起預防性停課10天，11日復課。

◎黎明國小：

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

◎宜蘭高中：

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

【花蓮縣】

◎慈濟大學：

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日，11日後視疫情調整。

▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）



【台東縣】

◎關山國小：

台東縣新增確診者的同住家人有2名關山國小的學生，因此關山國小4月6日預防性停課1天，校內實施清潔消毒。

◎永安國小：

台東縣宣布，案23265的小孩於3月30日下午3時緊急通知確診，其就讀的永安國小緊急停課至4月8日。

◎台東大學：

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月7日至10日採遠距教學，11日恢復實體課程。