點名2縣市　前台大醫許願「這東西」：拜託你們了

記者陳俊宏／綜合報導

4日新增133例本土個案，台大感染科前醫師林氏璧點名新北市長侯友宜、基隆市長林右昌，期盼兩縣市能公布每日檢驗數及PCR陽性率，可讓民眾更能掌握疫情到底是往上走還是往下走，「再度許願，友宜和右昌，拜託你們了！」

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，近7日本土確診數：33→56→87→104→160→183→133，延續3日的趨勢，看起來是有經過匡列疫調阻斷之下的數字，還沒到指數型上升；但指揮中心指揮官陳時中也說，這是假日送檢可能較少所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新北市長侯友宜和基隆市長林右昌。（圖／新北市政府提供、記者郭世賢翻攝）



林氏璧表示，根據疾管署外網公布，3日檢驗量是2萬出頭，而2日有2.8萬，再前幾天都有超過3萬以上，所以如上次過年後一樣，要在每日篩檢量較高時才能見真章。

林氏璧說，現在都有公布每日境外移入下機檢測的陽性率，本土的PCR陽性率應該也要配合著採檢數一起看，才能有較客觀的觀察。

「我這個願望如果在中央的記者會不能實現的話」，林氏璧建議，目前案例比較多的縣市，比方新北、基隆等，可以自己公布每日檢驗數還有PCR陽性率，最好能做圖並畫出7日平均陽性率的圖表，可以讓民眾更能掌握疫情到底是往上走還是往下走，「再度許願，友宜和右昌，拜託你們了！」

▼4日新增133例本土個案。

