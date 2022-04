俄軍「上將級護衛艦」傳遭到飛彈擊沉　烏克蘭捷報再+1

▲俄軍護衛艦「埃森海軍上將號」(Russian frigate Admiral Essen),傳遭烏軍擊沉。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭於當地時間3日再傳一項捷報,俄軍一艘「海軍上將級」(Admiral class)護衛艦,在黑海遭到烏軍的飛彈擊沉,相關消息已在推特瘋傳,但尚未得到俄羅斯官方證實。

根據《今日烏克蘭》(Ukraine Today)報導,海軍的消息來源表示,多次向敖德薩等城市發射飛彈的俄軍護衛艦「埃森海軍上將號」(Russian frigate Admiral Essen)。

UNCONFIRMED:

Ukrainian forces claim to have hit the Russian frigate RFS Admirál Essen using a (Ukrainian-made) Neptune anti-ship missile. pic.twitter.com/1WVnxlFV7o