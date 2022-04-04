戰火擋不了真愛！烏克蘭夫妻戰場披白紗　哈爾科夫殘骸下慶新婚

▲烏克蘭前線志願醫護夫妻決定在戰場上慶祝新婚。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭一對志願醫護夫妻，在戰爭爆發之前就決定好婚禮的日子，就算烏俄開戰也無法阻擋，新娘戴著白色頭紗、新郎穿著白色襯衫，兩人就直接在第二大城哈爾科夫遭轟炸的廢墟中拍起婚紗照。

▲護理師娜斯特亞和醫生丈夫安東決定在戰場上慶祝新婚。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭志願護理師娜斯特亞（Nastya Gracheva）在戰爭爆發前是一間腫瘤診所的護理師，而她的丈夫安東（Anton Sokolov）則是一名醫生，兩人早在俄羅斯入侵烏克蘭前就決定好了結婚日期，但戰爭開始之後，兩人都投入前線成為志願醫護人員，替有需要的民眾提供醫療服務，並籌募資金購買醫療用品。

▲▼許多烏克蘭軍隊新人決定在上戰場前一刻結婚。（圖／路透）



他們倆後來也決定照常在4月3日慶祝兩人結婚，娜斯特亞當天穿著黑色皮靴、皮衣，套上白色紗裙、戴上頭紗後，拿著一束鮮花和穿著白襯衫、皮外套的安東，在哈爾科夫一間被炮擊得剩斷垣殘壁的購物中心外，開心地拍起婚紗照。

Yaroslava Fedorash: We applied on April 29, I always wanted to get married on this day. But on Febr 24, Putin went completely insane. The groom joined the territorial defence, I became a volunteer. It didn't make sense to wait any longer. During the war you have only today. pic.twitter.com/FYXTBacoxv — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 7, 2022

另一名同樣在戰爭期間完婚的烏克蘭女子雅羅斯拉瓦（Yaroslava Fedorash）表示，她和丈夫原訂在4月29日結婚，但俄羅斯總統普丁派軍入侵烏克蘭後，她的未婚夫投入前線作戰，她自己也成了戰場志工，所以決定在未婚夫出發前成婚，「沒有理由再繼續等待，在戰爭期間，我們只有今天。」