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社會 社會焦點 保障人權

男子昏迷送醫不治！警一查「失蹤數十年」　法院早已宣告死亡

▲永康派出所警員林忠毅與防治組巡佐陳育文通力合作，北上彰化讓死者兒子協助身分確認，讓往者得以安息落葉歸根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康派出所警員林忠毅與防治組巡佐陳育文通力合作，北上彰化讓死者大兒子協助身分確認，讓往者得以安息落葉歸根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

74歲王姓男子日前昏迷被人送急救不治身亡，因死者無任何身分證明，台南市警永康分局據報追查死者身分，竟發現他因失蹤數十年早已被法院宣告「死亡」，家屬也不願南下指認，警方陳報檢察官後，透過指紋查明身分，並親自前往彰化調家屬為死者處理後事，讓死者得以安息。

警方指出，2022年3月23日接獲永康奇美醫院來文請求協助辨識一名男性死者（37年次）身分，以利後續喪葬處裡。警方查出，該名死者是3月中旬昏迷送入奇美醫院急診治療搶救，轉加護病房後過世，因身上都沒有攜帶任何足以辨識身分之證件，院方透過特徵找到疑似相符之王姓男子就醫紀錄，嘗試通知該身分家屬，惟家屬向院方表示家中成員確實有一位姓王的男子，但已因失蹤多年遭法院宣告「死亡」，若無法更進一步相符資訊，並無意願南下處理，因此永康奇美醫院轉而行文永康分局請求協助確認死者身分，防治組巡佐陳育文與院方社工努力下，將案情過程報告檢察官，聲請啟動司法相驗，檢察官亦認為有必要，因此啟動相關調查。

▲永康派出所警員林忠毅與防治組巡佐陳育文通力合作，北上彰化讓死者兒子協助身分確認，讓往者得以安息落葉歸根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康派出所員警林忠毅，起初接獲這起案件時所能連結的訊息量不多，僅有手上一紙奇美醫院公文及無法完全確認的片段資訊，讓整起案件頓時陷入膠著，後經訪查成功找到同居人，同居人亦表示自己無法為死者確認身分，只知道他生前是從事土水相關工作（建築業），接續再致電家屬詢問家中王男失蹤前印象中是從事何種工作，家屬也表示是土水工作（建築業），這兩者相符的關聯性讓案情有著重大突破，此時警方也透過指紋鑑定，成功辨識出身分，確認死者就是家屬口中的王男。

為避免讓王男家屬南北奔波，同時掌握整體案件時效與完整性，永康派出所員警林忠毅配合家屬時段，帶著所有資料專程北上彰化，在就近派出所完成相關指證流程。

▲永康派出所警員林忠毅與防治組巡佐陳育文通力合作，北上彰化讓死者兒子協助身分確認，讓往者得以安息落葉歸根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示，感謝巡佐陳育文、員警林忠毅層層突破案件瓶頸，甚至不辭千里北上彰化提供家屬最便利的服務，成功指引亡者落葉歸根，讓亡者得以安息，鍥而不捨精神足以成為所有警察同仁典範。

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