太魯閣出軌滿週年！罹難者家屬鮮花悼念　淚崩哭喊：他是冤死的

記者陳韻如／花蓮報導

太魯閣出軌事故今（2）日滿周年，交通部台鐵局表示，為悼念罹難司機員及旅客，今日上午9時28分45秒起，各級列車鳴笛30秒追思。另外，台鐵人員與罹難者家屬也重返事故現場悼念追思，現場氣氛哀戚，還有家屬忍不住情緒哭喊，「以後還要死多少人」，場面令人鼻酸。

台鐵局表示，為悼念罹難司機員及旅客，特於9時28分45秒起，各級列車鳴笛30。此外，今日晚上7時也將於台北車站南廣場舉辦「0402臺鐵408次列車事故感恩追思會。

另外，今日也有不少台鐵人員以及罹難者家屬重返事故現場悼念，眾人人手一束花獻給逝去的親友，現場啜泣聲此起彼落，場面相當哀戚，甚至還有家屬忍不住情緒哭喊，「以後還要死多少人，這是冤枉的你知道嗎？」，也讓人認不住鼻酸。

去年的今天（4月2日）發生震驚全台的太魯閣事故，意外造成49死、213傷，事故起因為工地假日偷施工，操作不慎造成工程車滑落軌道，導致列車撞上清水隧道北口。罹難司機員袁淳修於去年9月3日入祀忠烈祠，助理司機員江沛峰今年3月29日入祠。另事故車輛將移置臺鐵富岡基地，作為教育訓練題材。

▲太魯閣出軌滿週年，罹難者家屬重返事故現場悼念。（圖／民眾提供）