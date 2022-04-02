世新籃球員PO「外流影片」到萬人社團拉票！網怒：是多想打明星賽

▲世新王姓男大生PO出流出影片拉票。（圖／翻攝Dcard）



記者鄒鎮宇／綜合報導

世新大學學生自主舉辦的「世新籃球聯盟」近日開打，各系會提名的球員經過人氣投票，最高前幾名可被保送到明星賽的球員名單之中。沒想到，有網友發現得票數相當高的王姓同學，竟透過在1.8萬人的社團PO出流出影片來換取高人氣。對此，王姓男大生回應道歉。

有網友在網路論壇Dcard以「高調 世新籃球王同學公開外流女性私密影像衝投票人氣」為題發文表示，他發現王姓男大生的照片下方有人留言「這個人散佈別人的性私密影像」後開始追查，發現王男在1.7萬（現1.8萬人）的社團中PO出外流影片。

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王姓男同學在文章中表示，「按讚救人第二彈，告急。我發車你按讚分享（下面照片點進去），這是人道救援！踴躍我們再開」，並在文中附上2個連結，事後被檢舉導致連結無效，又再次更新一個新的連結說，「這是我最後的波紋了。」

據悉，世新籃球聯盟發出人氣投票活動，讓21名球員透過人脈競爭明星賽的4個名額，個人照片被按讚得1分、分享2分、校內表單投票3分。截至2日凌晨1時08分，王男照片的按讚數為398，分享次數為244次。

▲王男透過親友、流出影片拉到398讚。（圖／翻攝世新籃球聯盟）



網友看完紛紛留言，「利用別人的痛苦去獲得利益真的很垃圾」、「有誠意點，臉書公開貼文道歉吧王同學」、「太噁心了，憑什麼拿別人的痛苦為自己博取關注」、「要從打明星賽，變大明星囉」、「支持當事人提告，或是檢舉人可以告發？」「被害人知道自己被外流不知道作何感想」、「王同學關臉書了，看起來是不打算公開道歉」。

對此，王姓男同學也在該文下方回應表示，「我是本人，事發後也有去查詢所謂的數位性霸凌，了解到自己做了嚴重的錯事，也馬上把文章刪除，並且下禮拜會到學校跟教官溝通，文章下的留言不是我刪的，我也會退出投票。對於為了投票貼上別人文章上的連結，我深感抱歉，也知道造成大家的陰影和困擾，對於學生會和學校性平會，我都會配合流程，我做錯事了，也深知自己的愚蠢，懇請大家的原諒」。

王同學說，「4個連結中有兩個是我的mega傳出（帳號已被檢舉）有兩個是其他文章找到的連結，我並未做到檢查的功能，只知道當時可以多增加投票人氣，而愚蠢的貼出，我也不是要為自己開脫，我甚至不知道當事人是誰，我並不是公眾人物，我不知道我為什麼要跟網路上匿名的大家道歉而不是當事人，當我知道當事人時我會和他鄭重道歉，也會配合流程處理」。

▲世新籃球聯盟聲明如上（圖／翻攝世新籃球聯盟）



但網友仍無法接受，「裡面都有附當事人個資還有證件的拍照影像，你不知道是誰？不知道那是外流？你甚至連她的姓名、學校、學號、出生年月日和系級、畢業幾年都知道」、「裡面有好幾百個人，包含未成年少女、社會人士等」、「真·明星球員」、「你有種在萬人社團公開貼文，沒種公開道歉？大街打人然後小巷道歉？」

事件爆發後，世新籃球聯盟粉專也緊急回應，王姓男同學的行為屬於個人意識行為，與世新籃球聯盟無關，接獲通知後因王男違反多條性別平等相關法則，還造成世新籃球聯盟名譽受損，因此取消王男的投票資格，並革除聯盟工作人員一職，「聯盟也在此呼籲，杜絕任何違反普世價值，及傷害他人的行為發生」。

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