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繫好安全帶、認知視野死角　遠離大型車才能保平安

▲交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，為有效改善交通安全、減少交通事故發生，警方除針對重點違規項目加強執法外，也將持續至各級學校進行交安宣導，讓防禦駕駛歡念往下紮根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，為有效改善交通安全、減少交通事故發生，警方除針對重點違規項目加強執法外，也將持續至各級學校進行交安宣導，讓防禦駕駛歡念往下紮根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據交通部統計汽車發生交通事故，駕駛或乘客未繫安全帶致死率為有繫安全帶的3.6倍，交警大隊指出，警方攔檢時，常發現駕駛人未以正確方式繫安全帶，更有人使用所謂的「靜音扣」，運用插銷「騙過」安全帶未繫警示系統的感測器，避免在行駛途中發出聲響，這些動作都會讓意外發生時，失去安全帶的保護。

▲交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，為有效改善交通安全、減少交通事故發生，警方除針對重點違規項目加強執法外，也將持續至各級學校進行交安宣導，讓防禦駕駛歡念往下紮根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市交警大隊指出，因大型車內輪差、視野死角及行駛時造成的氣流等原因，而衍生交通事故仍時有所聞，造成肇事雙方家庭因此而破裂，有鑑於此，市警交通警察大隊結合嘉義區監理所新營監理站，將大型車開進校園，讓學生坐上駕駛座實際體驗大型車視野死角與內輪差區域，扎根「遠離大車」安全意識。

另外，為使學生了解安全帶的正確使用確可在車輛翻滾下保護駕駛人及乘客，交通警察大隊也結合台南市交通與救援安全協會，運用「車輛翻轉模擬器」，讓學生親身體驗發生交通事故時車輛翻轉的真實情境，學生體驗後紛紛表示，以後坐車一定要繫安全帶。

▲交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，為有效改善交通安全、減少交通事故發生，警方除針對重點違規項目加強執法外，也將持續至各級學校進行交安宣導，讓防禦駕駛歡念往下紮根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交警大隊指出，依據統計有6成以上的交通事故發生在路口，交通部已研議辦理「四季交安專案」，第二季（4-6月）主題為路口安全，將針對車不讓人、行人違規、路口闖紅燈等行為加強宣導與執法，交通警察大隊提醒用路人通過路口的安全６字訣，車輛「慢！看！停！」、行人「停！看！聽！」；車輛：「慢」：路口減慢速度；「看」：注意周圍人車；「停」：停讓行人通過；行人：「停」：在安全地點停等；「看」：過馬路盯住來車；「聽」：注意車輛警示音。

▲交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，為有效改善交通安全、減少交通事故發生，警方除針對重點違規項目加強執法外，也將持續至各級學校進行交安宣導，讓防禦駕駛歡念往下紮根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，為有效改善台南市交通安全、減少交通事故發生，警方除針對重點違規項目加強執法外，也將持續至各級學校進行體驗式的交通安全宣導，除提升學生的危險感知外，也讓防禦駕駛的觀念往下紮根。此外，更加強執法，確保用路人交通安全。

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