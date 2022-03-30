快訊／台東本土+2！牧場女員工搭火車回娘家　與新北中和群聚密切

▲台東防疫記者會。（圖／翻攝臉書）

記者楊漢聲、林昱萱／台東報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，其中台東縣30日新增2名本土個案，而台東縣府也於本日下午3時30分針對疫情最新概況進行說明。

台東縣長饒慶鈴表示，今日新增2名個案的都是卑南群聚案的居家隔離者，目前匡列187人居隔、10人自主健康管理，關山案案23029的相關PCR採撿共計88人陰性，而關山、池上快篩站，分別篩檢421人、243人，都為陰性。

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饒慶鈴表示，新案例因為跟卑南群聚有關，卑南家庭群聚案有11確診，從一開始母女、姨伯、舅公、舅公工作的朋友、一對沒接種疫苗的母女，女兒延伸工作職場同事，總共累計11確診+1延伸。

饒慶鈴提到，兩位確診者案23264為40多歲女性，是牧場工作員工、鹿野鄉人，接種過3劑疫苗。初步疫調其3/11發燒、3/12搭車往返台北回娘家 ，期間小孩曾經發燒就醫，案23264是牧場工作員工中，因為最早發病確診者，娘家北上地點和新北目前中和社區群聚有密切關係。

饒慶鈴提到，案23265是昨天公布的案例的密切接觸者，曾參加過到中部的進香團，為80多歲男性，也施打過3劑疫苗，平日都在住家附近活動 ，曾跟案23083去中部進香。