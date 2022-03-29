只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

▲臨洋港熱炒店是板橋人的共同回憶。（圖／翻攝自Google maps）

記者施怡妏／綜合報導

假日就是要和三五好友吃熱炒，搭上啤酒更是爽快，只要是板橋人一定知道「臨洋港」這間熱炒店，不過，店家因為租約到期，以及都更的關係，萬板店只營業到3月31日，之後就要永久歇業了，消息曝光後，許多板橋人超崩潰，紛紛揪好友吃最後一次。

一名網友在「我是板橋人」發文，曾被評選為熱炒店第一名的「臨洋港生猛活海鮮」，因為租約到期加上都更的關係，板橋萬板路上的臨洋港只營業到3月底，4月1日就要永久歇業了，「只好轉往中和店和台北店的臨洋港了」。

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消息曝光後，板橋人震驚，「天啊」、「這家幾乎天天爆滿」、「怎麼不在附近繼續找點」、「我每次經過都很多人呢」、「神好吃，我每個禮拜六都吃吃好幾年了，又便宜」、「生意超好的，出菜速度又快，主要還是好吃、不貴」、「生日都在過」、「好久前還在那裡辦過板橋人男人之夜，還記得那個酒促叫小碗」、「可惜了，太多回憶的店，只好用行動來懷念」。

雖然萬板店歇業了，不過，想吃臨洋港的朋友，還是可以到另外2間分店享用，一間在中和莒光路上，另一間則在台北市長安東路上。

▼因租約到期以及都更原因，只營業到3月底。（圖／翻攝自我是板橋人FB）