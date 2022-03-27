奉養獨身姑姑到死！她獲得存摺帳密「跑銀行提款」　行員秒拒絕

▲中國大陸劉姓女子到銀行提領姑姑遺產卻遭拒絕。（圖／翻攝自搜狐網）

圖文／CTWANT

「銀行管太寬！」中國大陸河南近日發生一起遺產爭議，一名劉姓女子控訴，自己長年奉養孤寡的姑姑，對方在臨終前將手中的銀行存摺、帳號密碼交給他，豈料劉女在姑姑去世後到銀行領錢，卻遭到拒絕，理由是劉女不是法定繼承人，因此「這筆錢為國家所有」，讓劉女傻眼又悲痛。

根據中國大陸媒體「搜狐」報導，這名劉姓女子表示，自己的姑姑是一名孤寡老人，終身未婚，膝下亦沒有子女，老年時是由劉女與其哥哥一起贍養。日前姑姑不幸離世，在彌留之際，姑姑似乎是自覺不久於人世，因此拿出一本銀行存摺給她，上面還寫著帳號與密碼。

劉女回憶，她拿到這本存摺時百感交集，想到姑姑生活其實很拮据，卻能存下這一筆錢，讓她相當感動又難過。但是在姑姑離世後，劉女前往銀行領錢，卻遭到銀行拒絕。

▲對於銀行說法劉女相當氣憤。（圖／翻攝自搜狐網）

行員對劉女表示，由於她不是姑姑的法定繼承人，因此這筆錢她不能拿，如果沒有法定繼承者出現提領，最後這筆錢「將會歸國家所有」。

對於行員的說法劉女完全不能接受，表示她與哥哥做為姑姑唯一的親人，還在姑姑生前盡到贍養的義務，現在想拿出她存下的這筆錢替她辦後事、買墓地，卻碰上這樣的麻煩，實在讓她氣憤又傻眼。

劉女士是否真無法拿到這筆錢呢？報導指出，根據中國《民法典》姪子姪女、外甥與外甥女，也都已被劃分到代位繼承權的繼承人順序內，因此劉女士其實有權繼承姑姑的遺產，銀行的說法並不成立。

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