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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／群聚感染持續擴大　蘇貞昌下令：進入特定場所需打3劑疫苗

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌院長27日上午針對數起群聚感染事件召開擴大防疫會議，針對特種行業與相關行業場所的防疫措施，符合資格從業人員必須施打第三劑，而進入場所顧客必須提供接種3劑疫苗證明，並嚴格落實人流總量管制、實聯制與個人健康檢測等防疫措施。

▲▼行政院長蘇貞昌召開防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開防疫會議。（圖／行政院提供）

蘇貞昌聽取指揮中心報告後表示，移工跨海來台為台灣各項建設與服務做出貢獻，在生活起居上應該盡量給予協助，除了提升生活品質、加強防疫觀念的宣導，也持續落實不同工區之間的動線區隔。

他指示，各部會全力協助地方政府，做好外籍移工的居隔安置，對於相關可能受影響之公共工程，也請進一步掌握人力配置。

蘇貞昌強調，Omicron病毒的症狀雖多為輕症與無症狀，而國內也有足夠疫苗和防疫物資，民眾不用過於緊張；不過，近來境外移入病例遽增，而鄰近國家確診數激增數萬的情形，仍然造成醫療體系嚴重負擔；因此，為了維持經濟生活的正常運作，除了落實確診者的隔離和接觸者的匡列，仍然請指揮中心和地方政府緊密配合宣傳，持續增加疫苗覆蓋率，並請具重症風險的族群盡快完整施打疫苗。

另外，由於業種型態特殊，針對特種行業與相關行業場所的防疫措施，蘇貞昌同意指揮中心規劃，符合資格從業人員必須施打第三劑，而進入場所顧客必須提供接種3劑疫苗證明，並嚴格落實人流總量管制、實聯制與個人健康檢測等防疫措施，相關細節由指揮中心統一於防疫指揮中心記者會中公布。

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