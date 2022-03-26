BMW醉駕男「無剎車」撞死婦被收押　家屬：政府說的酒駕零容忍呢

▲▼台中酒駕男子清晨撞死買菜婦被收押，家屬悲戚說，政府強調的酒駕零容忍呢？（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區大智路、喬城路口25日清晨6時許發生一起死亡車禍，25歲無照的劉姓駕駛渾身酒味，開著BMW毫無減速追撞66歲梁姓婦人所騎機車，車體變形，婦人送醫不治，台中地院昨晚以酒駕致人於死，且有逃亡之虞裁定羈押。

另一方面，死者兒子事發後則難過的說：「政府一直強調的零容忍呢？如果不處理這種事，隨時隨地都會發生酒駕撞死人，大家生命毫無保障。」

梁婦昨天清晨買完菜，要返家煮給家人吃，就在住家大樓前的路口，被後方自小客車毫無剎車、硬生生的追撞，婦人和機車被撞飛數公尺，又撞上分隔島，機車嚴重變形、車體殘骸散落滿地，婦人頭破血流、倒臥血泊之中，送醫搶救仍宣告不治。

劉男撞人後加速逃逸，車子開進東區東光園路小巷弄後，發現是死巷，企圖倒車出來，又撞毀路邊2部自小客車，到場警方測得劉男酒測值高達0.95，而且還是無照駕駛。

檢方昨天下午相驗，認為劉男酒駕致人於死，犯行重大，恐有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

死者兒子表示，政府一再強調酒駕零容忍，這對愛喝酒的人並不起作用，如果不好好處理這種事，隨時隨地都會發生酒駕撞死人，大家生命毫無保障，家人都無法原諒劉男，一定會告到底。

只不過，劉男被移送地檢署時，面對媒體詢問「要不要道歉？」「喝酒為什麼要開車？」「等到人為什麼不停車？」劉男不發一語，也未對家屬表達歉意。