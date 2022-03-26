快訊／基隆市警再傳「2小隊長」確診！4個分局淪陷　39警居家隔離

記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

基隆市警局一、二分局兩名員警先傳出確診，導致35名密切接觸的員警被匡列。沒想到，三分局、四分局26日晚間再傳出兩名小隊長確診，目前基隆4個分局全出現確診病例，共累計39名偵察隊員因匡列而居家隔離。

三、四分局的兩名偵查隊小隊長兩人26日下午到衛生福利部基隆醫院進行PCR篩檢，晚間篩檢結果呈現陽性反應，確定確診。

基隆市警察局表示，本局截至3月26日晚間9時止，PCR篩檢總計131人，陽性4人，居隔39人，各分局均有1位員警確診。26日新增兩名確診同仁，經釐清足跡，與已確診隊長有重疊足跡，其中一位於表揚餐會有同桌足跡，另一位則是在會後之餐廳有重疊足跡。

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據了解，基隆市警察局稍早傳出2名警員確診染疫時，第一、二分局目前有35名密切接觸警員，陸續被匡列居家隔離，其中，第一分局偵查隊共有5小隊，分局長、副分局長與23名偵查隊員主動前往醫院篩檢，PCR採檢結果皆為「陰性」，並要求全隊居家隔離8天。

警察局長劉耀欽表示，立刻啟動分流分班，局內的內勤同仁一律異地上班、外勤人員則分流上班，已下令針對駐地、車輛及裝備進行全面清潔消毒，也會妥善調派警力支援，不會有警力空窗期出現，並要求4月6日之前停止警局所有餐敘活動。

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