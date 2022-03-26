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瘋電影／蝙蝠俠　當正義勢微亂賊奔竄群魔顛倒是非開戰

文／賴賴

▲▼蝙蝠俠。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

漫畫版的蝙蝠俠，非常勇敢的套用喜多不同於過去的格式，不論是劇本或是情懷，看得出來有著巨大的野心，罪惡之都的鋪陳，讓好壞對比有著極度現代反思角度，為什麼好人不再是好人，而壞人也不是真的壞。美術和音樂底蘊，整部電影刻板印象的顛覆，真的非常大的功臣。

以黑色電影為基底設計的蝙蝠俠，好壞界線不明，英雄也不再那麼無敵強壯，是非善惡模糊的城市，正義被打得狗血淋頭，此次本片評價非常高，其實整體感就是非常美國，而羅伯帕汀森這位奶油小生，也成功地詮釋這位懦弱的蝙蝠俠。

整片不是商業片，其實個人並不喜歡這片的整體感，但是漫威迷需要來朝聖的必看作品。

片　　名：蝙蝠俠
英文片名：The Batman
類　　型：動作、犯罪
上映日期：2022-03-03
片　　長：02時56分
導　　演：麥特李維斯(Matt Reeves )
演　　員：羅伯派汀森(Robert Pattinson) 、 柔伊克拉維茲(Zoe Kravitz) 、 柯林法洛(Colin Farrell) 、 保羅迪諾 (Paul Dano) 、 安迪瑟克斯(Andy Serkis) 、 彼得塞斯嘉(Peter Sarsgaard) 、 約翰特托羅(John Turturro) 、 傑佛瑞萊特(Jeffrey Wright)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

《蝙蝠俠》將聚焦於一個年輕版本的布魯斯韋恩，並從中檢視他在面罩之下的靈魂。羅伯派汀森將在新版《蝙蝠俠》中飾演這位DC超級英雄，電影是由《猩球崛起：終極決戰》導演麥特李維斯（Matt Reeves）所執導。

▲▼蝙蝠俠。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲新蝙蝠俠沒不是超級英雄般的俊美，取而代之的是頹廢失意和不夠力。

▲▼蝙蝠俠。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲貓女在片中舉足輕重，整部片全是抑鬱黑，美女多少可以平衡情緒。

▲▼蝙蝠俠。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲這個世界已經變成這樣，曙光還存在嗎？

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